بطلها كورتوا.. بشرى سارة لجماهير مدريد

وسرّع تيبو كورتوا، من تحضيراته في المران الأخير للفريق اليوم الجمعة قبيل ظهوره في الملاعب مجددا في مواجهة قادش بالدوري الإسباني، وذلك تزامنا مع إتمام 11 شهرًا منذ آخر مشاركة له مع الميرينغي.أنشيلوتي بدوره أعلن عن مشاركة كورتوا في مباراة قادش، قائلا خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "سيلعب كورتوا غدًا".وأضاف: "على الجانب الآخر، سيلعب أندري لونين ضد بايرن ميونخ يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".وأردف: من سيلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، حال تأهل ريال مدريد إليه؟، لا أعرف".وكان ريال مدريد تعاقد مع كيبا أريزابالاغا على سبيل الإعارة من تشيلسي، لتعويض إصابة كورتوا بالرباط الصليبي قبل بداية الموسم الحالي، حيث تعافى منها قبل تعرضه لإصابة أخرى.لكن كيبا، فشل في إثبات قدراته، ليصبح لونين هو الحارس الأساسي لريال مدريد هذا الموسم.