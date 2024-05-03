بوروسيا دورتموند يعلن رحيل نجمه المخضرم

وتوصل الطرفان إلى اتفاق بأن العقد لن يتم تمديده، على الرغم من أن ابن الـ34 عاما سيستمر في اللعب ولن يعتزل.وقال رويس المولود في دورتموند في رسالة عبر فيديو "لقد خصصت حياتي لهذا النادي، اختبرت العديد من النجاحات والإخفاقات، لكن النجاحات كانت الغالبة كما أعتقد".وتابع "توصلت أنا والنادي إلى قرار بعدم تمديد العقد. إنني فخور للغاية، وأنا ممتن جدا للعب لهذا النادي لأعوام عديدة".وأمضى رويس 21 عاما في دورتموند وحمل شارة القائد بين عامي 2018 و2023.وكان الدولي الألماني السابق جزءا من تشكيلة دورتموند التي خسرت نهائي دوري الأبطال عام 2013 أمام بايرن ميونخ 1-2.ويعد رويس، الفائز بجائزة لاعب العام في ألمانيا مرتين، من أفضل المواهب الهجومية في جيله، إلا أن الإصابة حرمته من المشاركة في كأس العالم عام 2014 عندما توج منتخب بلاده بلقبها.وفاز رويس الذي بدأ مسيرته في صفوف ناشئي نادي دورتموند قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول بعد فترة قضاها في بوروسيا مونشنغلادباخ، بكأس ألمانيا مرتين مع دورتموند، لكنه لم يستطع الفوز بلقب الدوري قط.وكانت الفرصة الأقرب للاعب المخضرم الموسم الماضي عندما كان دورتموند يتصدر ترتيب الدوري قبل المرحلة الأخيرة إلا أن تعادله على أرضه أمام ماينتس 2-2، مكن بايرن ميونخ من إحراز اللقب للعام الـ11 تواليا.وذكرت تقارير إعلامية أن رويس رفض خلال مسيرته العديد من العروض من أندية كبرى من أجل البقاء في دورتموند.وجاء في بيان أصدره نادي دورتموند "إنها نهاية حقبة غير عادية".وأشاد المدير العام للنادي هانس يواكيم فاتسكه برويس واصفا إياه بـ"أحد أعظم لاعبي النادي" ومتمنيا له "كل التوفيق في مستقبله".