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اليابان تتوج بكأس آسيا تحت 23 عاماً على حساب أوزبكستان
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
توج المنتخب الياباني، اليوم الجمعة، بكأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة في قطر،على حساب منتخب أوزبكستان .
وفاز منتخب اليابان ضد أوزبكستان، بهدف قاتل على نظيره الأوزبكي، في المباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.
وبهذا الفوز توج منتخب اليابان بلقب البطولة، ليحقق ثاني ألقابه في تاريخ المسابقة بعد نسخة 2016.
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