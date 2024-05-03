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رسميا.. على جاسم هداف كأس آسيا دون 23 عاما
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
توج لاعب منتخبنا الأولمبي علي جاسم، اليوم الجمعة، بجائزة هداف بطولة كأس آسيا دون 23 عاما.
وتوج علي جاسم بهذه الجائزة بعد تسجيله أربعة اهداف مع منتخبنا الأولمبي الوطني ليتصدر هدافي البطولة.
يذكر ان منتخبنا الأولمبي تأهل يوم امس الى أولمبياد باريس بعد احرازه المركز الثالث في البطولة بعد تغلبه على المنتخب الإندونيسي بهدفين مقابل هدف واحد.
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