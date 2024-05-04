حقق ما أراد وتجنب أزمة سياسية.. ملخص مشاركة الأولمبي العراقي في كأس آسيا

نجح منتخب العراق الأولمبي في حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بحصده المركز الثالث في كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد تغلبه على نظيره الإندونيسي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب عبد الله بن خليفة بالعاصمةِ القطرية الدوحة ضمن مباراةِ تحديد المركز الثالث لكأس آسيا تحت 23 عامًا قطر 2024.وسجل ثنائية العراق كل من زيد تحسين هدف التعادل من كرة رأسية في الدقيقة 27 وعلي جاسم في الدقيقة 96 من عمر اللقاء وكان اللاعب الإندونيسي إيفار جينر قد سجل الهدف الوحيد لإندونيسيا في المباراة بالدقيقة 19 من تسديدة بعيدة.وبحسب البرلمان العراقي، فإن هذا القانون يستهدف قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع "الكيان" (من بينها المنافسات الرياضية)، ووضع عقاب رادع بحقه، للحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية والإسلامية.كما وعقب انتهاء المباراة مع اليابان، أبدى مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، رضاه التام عن اللاعبين والمستويات التي قدموها في البطولة بشكل عام وفي المباراة بشكل خاص، إذ أكد أن مشاركة العراق في كأس آسيا تحت 23 عامًا جاءت من أجل خطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 وليس من أجل التتويج باللقب.وكان منتخب العراق تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما خسر أمام تايلاند (0-2) ثم فاز على طاجيكستان (4-2) وعلى السعودية (2-1)، قبل أن يفوز في ربع النهائي على فيتنام 1-0.وسيلتحق المنتخب العراقي بالمجموعة الثانية من منافسات كرة القدم لأولمبياد باريس 2024، إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا، بينما سيتعين على إندونيسيا مواجهة منتخب غينيا -رابع كأس أفريقيا- من أجل بطاقة التأهل الأخيرة للحدث الأولمبي.نال لاعبُ المنتخب الأولمبيّ علي جاسم، لقبَ هداف نهائيات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس، بعد أن أحرزَ أربعةَ أهدافٍ في البطولةِ، وتم تسلمُ جائزة الهداف من قبل اللاعب بعد نهايةِ المباراة النهائية للبُطولةِ بين منتخبي اليابان وأزبكستان، التي أقيمت أمس الجمعة وانتهت بفوز اليابان 1-0.وبات الأولمبي العراقي، المنتخب العربي الوحيد من قارة آسيا المتواجد في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، بعد خروج السعودية من الدور ربع النهائي، بخسارته أمام أوزبكستان بنتيجة 2-0، وقطر بعد خسارته القاسية من نظيره الياباني بنتيجة (4-2)، في نفس الدور، والكويت والإمارات والأردن من دور المجموعات.راقب مدرب المنتخب العراقي الأول، الإسباني خيسوس كاساس طيلة فترة وجوده في قطر مع المنتخب الأولمبي العراقي، اللاعبين عن كثب، سواء بتحركاتهم في المباريات وأيضًا في التدريبات منذ انطلاق البطولة وحتى المحطة الأخيرة في المشوار الآسيوي.واستقر كاساس على إضافة لاعب الوسط منتظر محمد (كنوش) لاعب مس رفسنجان الإيراني، إلى المنتخب العراقي في الأيام القادمة، فيما سيضيف أيضًا الظهير الأيسر أحمد مكنزي لاعب أربيل العراقي، حيث سيشارك اللاعبان مع العراق بعد انتهاء منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس صيف 2024.