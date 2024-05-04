راقب كأس آسيا عن كثب.. كاساس يقرر ضم لاعبين من الأولمبي الى المنتخب الأول

ونجح المنتخب الأولمبي العراقي في خطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بتغلبه على إندونيسيا بهدفين لهدف في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر.راقب مدرب المنتخب العراقي الأول، الإسباني خيسوس كاساس طيلة فترة وجوده في قطر مع المنتخب الأولمبي العراقي، اللاعبين عن كثب، سواء بتحركاتهم في المباريات وأيضًا في التدريبات منذ انطلاق البطولة وحتى المحطة الأخيرة في المشوار الآسيوي.كاساس وكادره المساعد قد أخذوا بعين الاعتبارات المراكز التي يعاني منها المنتخب العراقي الأول من أجل اختيار الأفضل ليشكل الإضافة وليس فقط من أجل زيادة عدد اللاعبين، بالتالي فإن كاساس يرى أن المنتخب العراقي يحتاج إلى لاعبين في مركز خط الوسط ولاعب آخر في مركز الظهير الأيسر.كما سينظر كاساس إلى مستويات المزيد من اللاعبين العراقيين في أولمبياد باريس، وعلى وجه التحديد في مركزي الدفاع والوسط، إذ من الممكن أن يضيف المدرب الإسباني المزيد من اللاعبين في حال تألقوا مع المنتخب العراقي الذي سيواجه منتخبات كبيرة في الأولمبياد، بحسب winwin.وكان منتخب العراق الأولمبي قد تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما خسر أمام تايلاند 0-2 ثم فاز على طاجيكستان 4-2 وعلى السعودية 2-1، قبل أن يفوز في ربع النهائي على فيتنام 1-0، ثم خسر في النصف النهائي أمام اليابان 0-2.وأوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.