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من هم الأقرب للانضمام للأولمبي العراقي في أولمبياد باريس؟.. هذه القائمة المحتملة

رياضة

2024-05-04 | 07:09
من هم الأقرب للانضمام للأولمبي العراقي في أولمبياد باريس؟.. هذه القائمة المحتملة
1,515 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

حدد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل أولوياته في المرحلة المقبلة استعدادًا لأولمبياد باريس 2024، بعد نجاحه في خطف بطاقة التأهل بتغلبه على إندونيسيا بنتيجة (2-1) في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ويتطلع المدرب العراقي إلى ضم لاعبين أكبر من السن المحددة (تحت 23 عامًا) من المنتخب العراقي الأول لتعزيز صفوف فريقه في مباريات أولمبياد باريس بيوليو/ تموز المقبل.

وشنيشل يسعى إلى تقوية صفوف فريقه ومعالجة نقاط الضعف التي رافقت أداء الفريق في مباريات كأس آسيا سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم، إذ سيدرس الخيارات المتاحة بعناية فائقة ولن يكون على عجالة أبدًا؛ خصوصاً أنه سيتابع اللاعبين طيلة شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، لكنه رغم ذلك منح الأولوية للاعبين اثنين.

*ايمن حسين وسعد ناطق 
وأبلغ مدرب العراق مقربيه بأنه يريد ضم مهاجم القوة الجوية أيمن حسين ومدافع القوة الجوية سعد ناطق، إذ يرغب بإيجاد حلول لمشكلات الدفاع بحضور اللاعب سعد ناطق، فيما سيتكفل أيمن حسين بحل المشكلة الهجومية للفريق خصوصًا أن فريقه عانى من هذا المركز في كأس آسيا تحت 23 عامًا، بحسب winwin.

كما ان الخيارات ستكون أكبر أمام شنيشل خاصة أن المدرب قد تم حرمانه من عدد كبير من اللاعبين بسبب إقامة المباريات في أيام خارج (فيفا دي) وهذا الأمر أثر بشكل كبير في خطط المدرب وأفكاره والذي اعتمد على اللاعبين الحاضرين.
 
ويواجه المنتخب العراقي الأولمبي صعوبة في اختيار القائمة النهائية للمشاركة في الأولمبياد، حيث سيعتمدون على 15 لاعباً فقط دون 23 عاماً و3 لاعبين فقط فوق السن القانوني.

كما ان راضي شنيشل مدرب المنتخب العراقي الأولمبي قد بدأ في وضع 8 لاعبين ضمن خطته لضمهم في الأولمبياد وهم، "زيدان إقبال" لاعب خط وسط فريق إف سي أوتريخت الهولندي، حيث ظهر اللاعب البالغ 21 بشكل جيد مع فريقه، بالإضافة إلى مشاركته مع المنتخب الأول، و"منتظر ماجد"، لاعب فريق فريق هاماربي السويدي، حيث يلعب منتظر البالغ من العمر19 عاماً في مركز الجناح الأيمن، و"يوسف الأمين" البالغ من العمر 20 عاماً، والذي يشارك في مركز الجناح أيسر لاعب نادي إينتراخت ببرانشويج الألماني، الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الألماني، بالإضافة الى "علي حيدر"، مهاجم فريق ستوك سيتي الإنجليزي تحت 21 عام، و"ألكسندر أوراها" لاعب نادي كوين بارك رينجرز الإنجليزي، و"حسين علي" لاعب نادي هيرنفين الهولندي، والذي يبلغ من العمر 22 عام، ووأيضاً اللاعب "علي الحمادي" مهاجم نادي إيبسويش الإنجليزي، كذلك ضم عنصر آخر من عناصر صغار السن، ويتمثل ذلك في اللاعب "آدم طالب رشيد" لاعب نادي تورينو الإيطالي، والذي يبلغ من العمر 20 عاماً.

ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب العراقي إلى العاصمة بغداد مساء اليوم السبت، حيث سيكون في استقبال بعثة المنتخب العراقي وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع في مطار بغداد الدولي.

وسيستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بعثة المنتخب الأولمبي العراقي في القصر الحكومي غدًا الأحد، حيث سيتم تكريمهم تثمينًا لمجهودهم برفع اسم العراق.

وكانت قرعة أولمبياد باريس، قد أوقعت المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.

وتجري منافسات كرة القدم الأولمبية في سبع مدن فرنسية وهم، باريس، نانت، بوردو، مارسيليا، نيس، سانت إتيان، وليون، وذلك اعتباراً من يوم 24 تموز المقبل، أي أن مباريات كرة القدم سوف تنطلق قبل يومين من حفل إفتتاح دورة الألعاب الأولمبية. 
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