السعودية تفوز باستضافة دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025

وجاء هذا القرار بعد الزيارة الثانية للجنة التفتيش إلى الرياض، والتي تم خلالها التأكد من جاهزية الملاعب والصالات التدريبية التي ستقام عليها منافسات الدورة العام المقبل.وأشارت لجنة التفتيش في تقريرها عن اهتمام كبير للجنة المنظمة لدورة (الرياض 2025) باستضافة مثالية للدورة وجاهزيتها التامة لهذا الحدث الرياضي الكبير والذي سيحظى بمشاركة 57 دولة من 4 قارات.وأكد ناصر المجالي، الأمين العام للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، عن "ثقة الاتحاد بقدرات "مدينة الرياض" بتقديم نسخة استثنائية من الدورة التي تقام كل 4 سنوات وتشهد مشاركة كبيرة وتنافس شديد".وأضاف المجالي للمركز الإعلامي: "أهنئ مدينة الرياض لاختيارها لاستضافة النسخة المقبلة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي. لقد لمسنا اهتمام كبير من اللجنة المنظمة لاستضافة هذه الدورة وإظهار الإمكانيات الكبيرة في البنية التحتية والبشرية."هذا ويحتفي الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالتزامن مع إقامة النسخة المقبلة بمرور 20 عاما على تنظيم النسخة الأولى من الدورة والتي أقيمت تحديدا في المملكة العربية السعودية عام 2005، بأربع مدن "مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف".