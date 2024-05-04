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مدرب ريال مدريد السابق مرشح لقيادة بايرن ميونخ
Alsumaria Tv
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كشفت شبكة "سكاي" الألمانية، اليوم السبت، عن اهتمام نادي بايرن ميونيخ بالتعاقد مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي.
وبحسب الشبكة، فإن لوبتيجي (57 عاما) مرشح لتدريب النادي البافاري في نهاية الموسم عقب رحيل المدرب الحالي توماس توخيل.
وتولى لوبيتيجي تدريب وولفرهامبتون الإنجليزي، وفسخ عقده في أغسطس الماضي، قبل أيام من انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسبق للوبيتيجي تدريب منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد وإشبيلية.
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