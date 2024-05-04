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ما حقيقة شراء مبابي منزل راموس في مدريد؟

رياضة

2024-05-04 | 09:30
ما حقيقة شراء مبابي منزل راموس في مدريد؟
336 مشاهدة

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، استعان بالمدافع الإسباني سيرجيو راموس لحل مشكلة السكن في مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالية، ما دفع العديد من التقارير إلى ربطته بالانتقال مجانا إلى صفوف ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن مبابي على المنزل الذي سيقيم به في مدريد، حيث اتفق على شراء منزل سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد السابق وإشبيلية الحالي، نظير 18 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي ما يزال يرتبط بعلاقة قوية مع راموس منذ فترة تواجد راموس في باريس سان جيرمان.

وذكرت الكثير من التقارير أن مبابي سيعلن انتقاله رسميا إلى ريال مدريد بمجرد انتهاء مشوار باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يرتبط خلالها مبابي بشراء منزل راموس، حيث سبق أن ذكرت تقارير في فبراير/شباط الماضي، أن مدافع إشبيلية من عرض منزله الذي اشتراه من الأسطورة رونالدو نازاريو على كيليان، لكن الأخير كان في مرحلة دراسة القرار.
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