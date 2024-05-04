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الزوراء يواصل عروضه الجيدة ويهزم القاسم بثلاثية
Alsumaria Tv
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واصل نادي الزوراء عروضه الجيد في دوري نجوم العراق، وذلك بعد أن تغلب اليوم السبت، على نادي القاسم بثلاثة أهداف مقابل واحد، في الجولة 26 من دوري نجوم العراق.
وافتتح عباس القاسم التسجيل للنوارس في الدقيقة الرابعة من المباراة قبل أن يضيف لؤي العاني الهدف الثاني في الدقيقة 16.
وتمكن سياكا باكايوكو من تسجيل هدف القاسم الوحيد عند الدقيقة الـ26.
وفي شوط المباراة الثاني، سجل علاء عباس الهدف الثالث للزوراء عند الدقيقة 75.
وبهذا الفوز بلغ رصيد الزوراء من النقاط 49 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي القاسم عند النقطة 18 في المركز 18.
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