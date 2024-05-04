الزوراء يواصل عروضه الجيدة ويهزم القاسم بثلاثية

وافتتح عباس القاسم التسجيل للنوارس في الدقيقة الرابعة من المباراة قبل أن يضيف لؤي العاني الهدف الثاني في الدقيقة 16.وتمكن سياكا باكايوكو من تسجيل هدف القاسم الوحيد عند الدقيقة الـ26.وفي شوط المباراة الثاني، سجل علاء عباس الهدف الثالث للزوراء عند الدقيقة 75.وبهذا الفوز بلغ رصيد الزوراء من النقاط 49 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي القاسم عند النقطة 18 في المركز 18.