في مباراة مثيرة.. الشرطة يخطف تعادلاً "قاتلاً" من نوروز

وسجل الشرطة أولاً عبر اللاعب زيدان عبد الجبار في الدقيقة الرابعة، ليعيد إبراهيم توميو المباراة إلى نقطة البداية عندما سجل هدف التعديل عند الدقيقة 30.وفي الدقيقة 32 نجح مهند علي من إحراز الهدف الثاني للقيثارة، لكن الفرحة لم تكتمل فـ"توميو" أعاد التسجيل مجدداً لنوروز في الدقيقة 33.ونجح مرتضى هديب في تسجيل الهدف الثالث لفريق نوروز في الدقيقة 54، ليضاعف زميله "توميو" النتيجة بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة 78.ورغم تبقي 12 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي للقاء، لكن الشرطة لم يستسلم وبذل الفريق جهداً مميزاً أسفر عن تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 90 و 92 عبر اللاعبين محمود المواس وعلاء عبد الزهرة.وبهذا التعادل، ارتفع رصيد الشرطة إلى 57 نقطة في صدار ترتيب دوري النجوم، في حين بلغ عدد نقاط نوروز 38 نقطة في المركز السابع.