بانتظار هدية من برشلونة.. الريال يقترب من حسم "الليجا"

وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة، إبراهيم دياز وجود بيلينجهام وخوسيلو في الدقائق 51 و68 و(90+3).وبهذا الانتصار يتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليجا برصيد 87 نقطة، أما قادش تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر.وينتظر ريال مدريد هدية من برشلونة، الذي سيواجه جيرونا بعد قليل، حيث أي تعثر للفريق الكتالوني يعني تتويج الميرنجي رسميا بالليجا.