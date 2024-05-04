بسبب فيديو في مدريد.. بنزيما يغضب جماهير الاتحاد

ويوجد كريم بنزيما حاليا في إسبانيا للخضوع لفحوصات طبية بعيادة ناديه السابق ريال مدريد، على أن يعود إلى السعودية في الأسبوع المقبل.ونشر أحد أصدقاء بنزيما مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.وظهر بنزيما في الفيديو وهو يسبح في حوض سباحة بالعاصمة مدريد.توقيت نشر هذا الفيديو جاء رغم توجه بنزيما إلى العاصمة الإسبانية من أجل استكمال علاجه والخضوع للمزيد من الفحوصات في عيادة النادي الملكي.وتسبب ذلك الأمر في إشعال موجة غضب عارمة بين جماهير الاتحاد، خاصةً أن الفريق يعاني أزمة واضحة على صعيد النتائج هذا الموسم الذي خسر فيه جميع الألقاب التي كان ينافس عليها.وتلقى الاتحاد أمس الجمعة هزيمة جديدة على يد أبها بنتيجة 1-3 مما زاد الضغط على فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو بعد تجمد رصيده عند 50 نقطة في المركز الخامس.وبناء على توقيت نشر الفيديو، انتقدت الجماهير عدم اكتراث بنزيما بسوء نتائج فريقه، خاصةً بعد انتشار مقطع فيديو آخر يظهر فيه المهاجم الفرنسي وهو يضحك ويلتقط الصور مع الجماهير في شوارع مدريد.ومع تزايد حدة الغضب من المهاجم الفرنسي بسبب الفيديو، قام صديق بنزيما بنشره مجددا في محاولة منه لتقليل الغضب ضد بنزيما.وأشار صديق المهاجم الفرنسي إلى كون الفيديو قديما، حيث يعود تاريخ نشره للمرة الأولى إلى شهر يوليو/تموز 2023.وانضم بنزيما إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر في صيف 2023، قادما من صفوف نادي ريال مدريد.صاحب الـ36 عاما عانى من إصابات بالجملة في الظهر والساق، حيث أثرت كثيرا على مستواه في الموسم الأول له بالدوري السعودي.يذكر أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية في سنة 2022، خاض 29 مباراة مع الاتحاد، سجل فيها 13 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.