وسط استقبال رسمي.. المنتخب الأولمبي يصل لمطار بغداد

وتأهل منتخبنا الأولمبي الى أولمبياد باريس للمرة السادسة في تاريخه، بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً التي استضافتها قطر مؤخراً، عقب تغلبه على المنتخب الإندونيسي بهدفين مقابل هدف.وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء، وزير الشباب والرياضة، باستقبال لاعبي ومسؤولي منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في مطار بغداد الدولي.