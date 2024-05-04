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وسط استقبال رسمي.. المنتخب الأولمبي يصل لمطار بغداد
Alsumaria Tv
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وصل المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم السبت، الى مطار بغداد الدولي وسط استقبال رسمي.
وتأهل منتخبنا الأولمبي الى أولمبياد باريس للمرة السادسة في تاريخه، بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً التي استضافتها قطر مؤخراً، عقب تغلبه على المنتخب الإندونيسي بهدفين مقابل هدف.
وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء، وزير الشباب والرياضة، باستقبال لاعبي ومسؤولي منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في مطار بغداد الدولي.
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