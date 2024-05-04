للمرة 36 بتاريخه.. مدريد يتوج بلقب "الليجا" الاسباني

وجاء تتويج ريال مدريد باللقب، عقب فوزه على ضيفه قادش بثلاثية دون رد، وخسارة برشلونة أمام مضيفه جيرونا 2-4، ضمن الجولة 34 من الليغا.وحقق الريال اللقب قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، كونه يحتل الصدارة حاليا برصيد 87 نقطة بفارق 14 نقطة عن جيرونا.وانتزع جيرونا الوصافة من برشلونة، حيث تراجع الأخير للمركز الثالث وذلك برصيد 73 نقطة، لتكون المرة الأولى في التاريخ التي يفوز فيها جيرونا على البارسا ذهابا وإيابا في نفس الموسم من الليغا.واستعاد ريال مدريد لقب الليغا، بعدما فقده في الموسم الماضي لصالح برشلونة، علما بأنه ابتعد في صدارة الأكثر تتويجا بالمسابقة.وبات ريال مدريد يحتل صدارة الأكثر تتويجا بالدوري الإسباني برصيد 36 لقبا بفارق 9 ألقاب عن برشلونة الوصيف في هذا الترتيب.ويأتي تتويج ريال مدريد بالليغا في توقيت هام للفريق الذي سيلعب يوم الأربعاء المقبل ضد بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بالتعادل 2-2.