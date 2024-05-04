بالأرقام.. سوبر هالاند يحطم أساطير البريميرليج

ونجح هالاند في تسجيل 4 أهداف، "هاتريك" في الشوط الأول من المباراة، منها ركلتي جزاء في الدقائق 12، 35 و45+3، إضافة لهدف في الشوط الثاني (ق54).وأصبح المهاجم النرويجي ثالث من يسجل "هاتريك" مرتين في الشوط الأول لمباراة في تاريخ البريميرليج، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.وسبق للثنائي الإنجليزي أندي كول ومايكل أوين فعل ذلك مرتين في الشوط الأول، قبل أن يحاكيهما مهاجم مان سيتي اليوم.أما شبكة "سكواكا"، فقد أفادت بوصول هالاند للهاتريك السادس له في البريميرليج، والذي تحقق في موسمين فقط بمشاركته في 63 مباراة.وتفوق هالاند بذلك على الثنائي الهولندي رود فان نيستلروي وروبن فان بيرسي، إضافة إلى أندي كول وديميتار برباتوف، الذين سجلوا جميعا (5) هاتريك.وأشارت شبكة "أوبتا" إلى أن البرازيلي جابرييل جيسوس، نجم آرسنال حاليا، هو اللاعب الوحيد الذي سجل "سوبر هاتريك" أسرع من هالاند في البريميرليج، حينما كان لاعبا في مانشستر سيتي عام 2022.واستطاع جيسوس تسجيل رباعية في شباك واتفورد بقميص السيتي قبل عامين، خلال 53 دقيقة فقط.فيما أفادت شبكة "سكواكا" بأن آخر 4 لاعبين سجلوا "سوبر هاتريك" في البريميرليج، هم جيسوس وكيفن دي بروين في 2022، إضافة إلى كول بالمر وهالاند خلال العام الجاري.