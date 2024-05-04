أول تعليق لرونالدو بعد "الهاتريك الجديد": الأرقام تلاحقني

وقاد رونالدو، النصر، لتحقيق فوز كاسح على ضيفه الوحدة بملعب "الأول بارك" مساء السبت، بسداسية نظيفة.وسجل الدون 3 أهداف "هاتريك"، وهي الثلاثية السادسة مع النصر، و66 في مسيرته الكروية.ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 32 في صدارة هدافي الدوري السعودي لهذا الموسم، علما بأنه أحرز 890 هدفا طوال تاريخه الحافل.ويحتاج رونالدو، هدفين فقط في المباريات الأربع المتبقية بالدوري لمعادلة رقم عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، كأفضل هداف في موسم واحد من المسابقة.وقال رونالدو في تصريحات نقلتها شبكة SSC "سعيد بتسجيل الهاتريك، والأهم أن الفريق لعب مباراة جيدة، وسجل سداسية".وعن اقترابه من الهدف 900 في مسيرته، كرر رونالدو تصريحه الشهير بقوله "أنا لا أركض وراء الأرقام القياسية، وإنما هي التي تلاحقني وتأتي تلقائيا".وتابع البرتغالي المخضرم "لا يهم أن أصل إلى الرقم في الموسم الجاري أو المقبل"، وأوضح "أتمنى أن ننهي الموسم ببطولة كما بدأناه بلقب البطولة العربية للأندية، وعلينا أن نستمر على نفس المنوال، وسنرى ما سيحدث في نهاية الموسم".وكان النصر قد توج بلقب البطولة العربية للأندية الصيف الماضي، لكنه خسر كأس السوبر، وبات قريبا من خسارة الدوري السعودي لصالح الهلال، ويلعب العالمي ضد جاره الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم.