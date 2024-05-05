سجل هدفا وصنع 5 بشوط واحد.. ميسي يكتب التاريخ في الدوري الأمريكي

ميسي تلاعب بمدافعي الخصم كما شاء على مدار المباراة، ووضع بصمته على كافة أهداف فريقه، وحصل على تقييم 10 درجات من 10، بحسب موقع "سوفا سكور" للإحصائيات والأرقام.

انتهى شوط المباراة الأول بتأخر ميسي ورفاقه بهدف دون رد، حمل توقيع اللاعب دانتي فانزير في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، قبل أن ينفجر "البرغوث" ليعيد فريقه إلى المسار الصحيح.في الدقيقتين 48 و62 سجل ماتياس روخاس هدفين من صناعة ميسي، الذي هز الشباك بينهما بهدف ثان لإنتر ميامي (ق 50) لتصبح النتيجة تقدم أصحاب الأرض 3-1.بعد 3 دقائق من انطلاقة الشوط الثاني، مهّد ميسي الكرة لزميله ماتياس روخاس ليدرك الأخير التعادل، ثم أضاف هدفا في الدقيقة 62 بتمريرة ليو أيضا، الذي تكفل بهدف بينهما (ق 50).وكما جرت العادة لم يبخل ميسي على زميله الأوروغواياني لويس سواريز بالتمريرات الحاسمة، وساعده على تسجيل 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 68 و75 و81.المباراة شهدت تألق سواريز الذي حصل هو الآخر على تقييم 10 درجات من 10، وفقا للمصدر نفسه، بعد أن سجل ثلاثية وصنع هدف ميسي في المباراة.يتربع إنتر ميامي على صدارة جدول ترتيب المجموعة الشرقية برصيد 24 نقطة، بعد 12 جولة حقق خلالها 7 انتصارات و3 تعادلات وخسر مرتين.وامتاز إنتر ميامي بطبيعة الحال في وجود ميسي وسواريز، بقوة هجومية كاسحة في البطولة هذا الموسم، وهو الأكثر تسجيلا للأهداف بين كافة الفرق بـ32 هدفا.وفي المركز الثاني يحل فريق سينسيناتي برصيد 21 نقطة، لكنه خاض مباراة واحدة أقل من إنتر ميامي، وحال فاز بها سيتقاسم معه الصدارة.