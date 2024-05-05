اختتام الجولة الـ 26 لدوري نجوم العراق اليوم.. إليك المباريات

وتقام في الساعة 3:45 عصراً مباراتان في العاصمة بغداد، تجري الاولى على ملعب الشعب الدولي بين فريقي نادي الطلبة وضيفه نادي امانة بغداد .بينما تقام الثانية على ملعب المدينة بين فريقي نادي النفط وضيفه نادي نفط ميسان .وتقام مباراتان في اقليم كردستان عند الساعة السادسة عصرا ، تجري الاولى على ملعب "فرانسو حريري" في اربيل بين فريقي نادي اربيل وضيفه نادي الميناء البصري.بينما تجمع الثانية فريقي نادي دهوك وضيفه نادي الحدود وتقام المباراة على ملعب الأول .ويستضيف ملعب الشعب الدولي آخر مباريات الجولة الـ 26 بين فريقي نادي القوة الجوية وضيفه نادي الكرخ ، وتنطلق المباراة عند الساعة 8:15 مساءً .