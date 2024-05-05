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اختتام الجولة الـ 26 لدوري نجوم العراق اليوم.. إليك المباريات
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تُختتم اليوم مباريات الجولة الـ 26 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مواجهات في بغداد واربيل ودهوك.
وتقام في الساعة 3:45 عصراً مباراتان في العاصمة بغداد، تجري الاولى على ملعب الشعب الدولي بين فريقي نادي الطلبة وضيفه نادي امانة بغداد .
بينما تقام الثانية على ملعب المدينة بين فريقي نادي النفط وضيفه نادي نفط ميسان .
وتقام مباراتان في اقليم كردستان عند الساعة السادسة عصرا ، تجري الاولى على ملعب "فرانسو حريري" في اربيل بين فريقي نادي اربيل وضيفه نادي الميناء البصري.
بينما تجمع الثانية فريقي نادي دهوك وضيفه نادي الحدود وتقام المباراة على ملعب الأول .
ويستضيف ملعب الشعب الدولي آخر مباريات الجولة الـ 26 بين فريقي نادي القوة الجوية وضيفه نادي الكرخ ، وتنطلق المباراة عند الساعة 8:15 مساءً .
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