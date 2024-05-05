Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لرونالدو بعد "الهاتريك الجديد": الأرقام تلاحقني
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تفوق عراقي "بارز".. حصيلة لنتائج العرب في كأس آسيا تحت 23 عامًا

رياضة

2024-05-05 | 03:04
تفوق عراقي &quot;بارز&quot;.. حصيلة لنتائج العرب في كأس آسيا تحت 23 عامًا
1,414 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

عاشت المنتخبات العربية ظروفًا متباينة في كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي انتهت بتتويج المنتخب الياباني بلقب البطولة، إثر الفوز على أوزبكستان في المواجهة النهائية بهدف قاتل في الدقيقة 90.

البطولة الآسيوية شهدت مشاركة 6 منتخبات عربية، ودع 3 منها المنافسات بصورة مبكرة من الدور الأول، فيما خرج منتخبا قطر والسعودية من ربع النهائي، وأكمل منتخب العراق طريقة إلى نصف النهائي، قبل أن ينهي المنافسات محرزًا المركز الثالث ليضمن تأهله إلى أولمبياد باريس 2024.

حصيلة إجمالية لنتائج العرب في كأس آسيا تحت 23 عامًا، وأبرز الأرقام المسجلة والإنجازات المتحققة في البطولة:

31 هدفًا عربيًّا في كأس آسيا
نجحت المنتخبات العربية في تسجيل 31 هدفًا عبر مختلف المباريات التي خاضتها في منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا، من أصل 84 هدفًا أحرزتها كافة المنتخبات المشاركة في البطولة الآسيوية.

وتمكن العرب من تسجيل (36.9%) من إجمالي الأهداف التي تم إحرازها في بطولة آسيا تحت 23 عامًا، وهو معدل تهديفي جيد، بالنظر إلى كون نصف هذه المنتخبات العربية غادرت المسابقة من الدور الأول.

ويعود الفضل في هذا المعدل التهديفي الرائع للعرب، إلى المنتخب السعودي صاحب الأهداف العشرة في المسابقة، فيما تمكن منتخب العراق المتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 من تسجيل (9) أهداف في البطولة، وجاء منتخب قطر في المركز الثالث بتسجيل (6) أهداف، فيما سجلت الكويت (3) أهداف، والأردن (هدفين)، واكتفى المنتخب الإماراتي بتسجيل هدف وحيد في البطولة.

أداء دفاعي متواضع وعلامات استفهام
تلقت شباك المنتخبات العربية في آسيا تحت 23 عامًا، ما يصل إلى 39 هدفًا من أصل 84 هدفًا مسجلة في البطولة، وبمتوسط يزيد عن (46.4%) من إجمالي حصيلة الأهداف في المسابقة الآسيوية.

ويتضح من المعادلة السابقة، تفوق المنتخبات العربية في قدراتها الهجومية عن تلك التي تمتعت بها في الجوانب الدفاعية، فجاء متوسط معدلها الهجومي (1.5) هدف في المباراة الواحدة، أما متوسط الأهداف المتلقاة فبلغ (1.85)، علمًا أن المنتخبات العربية خاضت مجتمعة 21 مواجهة في البطولة، شهدت اثنتين من هذه المواجهات، وجود طرفين عربيين في دور المجموعات.

وبدا المنتخب الكويتي الأسوأ عربيًّا من الناحية الدفاعية، حيث تلقت شباكه 9 أهداف في 3 مباريات، أما المنتخب العراقي فتلقى 8 أهداف في 6 مباريات، وخرجت السعودية بـ 6 أهداف في شباكها، وهو ذات الرصيد الذي تلقته منتخبات قطر والأردن، أما المنتخب الإماراتي فتلقى 5 أهداف ودع بها كأس آسيا من الدور الأول.

*سيطرة على قوائم الهدافين
سيطر نجوم المنتخبات العربية على قوائم الهدافين في كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث احتل 3 عرب المراكز الخمسة الأولى للهدافين في المسابقة الآسيوية.

واحتفل العراقي علي جاسم نجم القوة الجوية، بإحراز لقب هداف كأس آسيا في نسختها الحالية، بتسجيله 4 أهداف جاءت في شباك طاجكستان، السعودية، فيتنام، إندونيسيا، مع ملاحظة أن 3 من هذه الأهداف جاءت عبر ركلات جزاء نجح اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في تسجيلها بشباك الخصوم.

وفي المركز الثاني لقائمة الهدافين، وجد السعوديان عبد الله هادي رديف وأيمن يحيى سالم، وكلاهما أحرزا 3 أهداف في المسابقة، مناصفة مع الأوزبكي حسين نور تشييف والكوري الجنوبي لي يونغ جون أصحاب الأهداف الثلاثة أيضًا.

أهداف المنتخبات العربية الـ (31) في المسابقة، جاءت بإمضاء 19 لاعبًا مختلفًا، بواقع 6 لاعبين من العراق، 5 لاعبين من قطر، 5 لاعبين من السعودية، لاعبين من الكويت، لاعبين من الأردن، لاعب وحيد من الإمارات.

أبرز إنجازات العرب في كأس آسيا
*يعد أبرز إنجازات المنتخبات العربية في كأس آسيا تحت 23 عامًا، احتلال المنتخب العراقي المركز الثالث وضمان مقعده في أولمبياد باريس 2024.
*لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، حيث قدمت قطر لوحة جديدة من لوحات التميز في تنظيم المسابقات الكبرى، بعد مونديال قطر 2022 وآسيا 2023، ليأتي الدور على آسيا تحت 23 عامًا وسط أداء تنظيمي مذهل.
*أبرز النتائج العريضة التي حققتها المنتخبات العربية هي: فوز السعودية على طاجيكستان 4-2، فوز السعودية على تايلاند 5-0، فوز العراق على طاجيكستان 4-2.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
جيدة
جيدة
سيئة
سيئة
ازدحامات متفاوتة
ازدحامات متفاوتة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

مطالبات شعبية بتشغيل قطار سمراء يومياً
Play
مطالبات شعبية بتشغيل قطار سمراء يومياً
04:00 | 2024-05-05
كتابات على جدران واسط تنافي قيم المجتمع
Play
كتابات على جدران واسط تنافي قيم المجتمع
03:30 | 2024-05-05
الموصل.. حال الطرقات يتهالك بعد فشل مشاريع الاعمار
Play
الموصل.. حال الطرقات يتهالك بعد فشل مشاريع الاعمار
03:00 | 2024-05-05
استمرار تذبذب اسعار صرف الدولار يقلق التجار والمواطن
Play
استمرار تذبذب اسعار صرف الدولار يقلق التجار والمواطن
02:30 | 2024-05-05
وزارة النفط العراقية توقع عقد مع شركة اوكرانية "وهمية"
Play
وزارة النفط العراقية توقع عقد مع شركة اوكرانية "وهمية"
02:00 | 2024-05-05
العراق: الانسحابات السياسية تعرقل عمل البرلمان
Play
العراق: الانسحابات السياسية تعرقل عمل البرلمان
01:30 | 2024-05-05
قوانين شرعت لكنها لم تجد طريقها الى التنفيذ
Play
قوانين شرعت لكنها لم تجد طريقها الى التنفيذ
01:00 | 2024-05-05
الذكاء الاصطناعي يتدخل لحل مشكلة غضب النساء!
Play
الذكاء الاصطناعي يتدخل لحل مشكلة غضب النساء!
13:40 | 2024-05-04
العمل على حل مشكلة البطاقات البايومترية في صلاح الدين
Play
العمل على حل مشكلة البطاقات البايومترية في صلاح الدين
09:16 | 2024-05-04
العراق يتراجع في التصنيف العالمي لحرية الصحافة
Play
العراق يتراجع في التصنيف العالمي لحرية الصحافة
05:12 | 2024-05-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.