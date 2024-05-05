تفوق عراقي "بارز".. حصيلة لنتائج العرب في كأس آسيا تحت 23 عامًا

السومرية نيوز – رياضة



عاشت المنتخبات العربية ظروفًا متباينة في كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي انتهت بتتويج المنتخب الياباني بلقب البطولة، إثر الفوز على أوزبكستان في المواجهة النهائية بهدف قاتل في الدقيقة 90.







حصيلة إجمالية لنتائج العرب في كأس آسيا تحت 23 عامًا، وأبرز الأرقام المسجلة والإنجازات المتحققة في البطولة:



31 هدفًا عربيًّا في كأس آسيا

نجحت المنتخبات العربية في تسجيل 31 هدفًا عبر مختلف المباريات التي خاضتها في منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا، من أصل 84 هدفًا أحرزتها كافة المنتخبات المشاركة في البطولة الآسيوية.



وتمكن العرب من تسجيل (36.9%) من إجمالي الأهداف التي تم إحرازها في بطولة آسيا تحت 23 عامًا، وهو معدل تهديفي جيد، بالنظر إلى كون نصف هذه المنتخبات العربية غادرت المسابقة من الدور الأول.



ويعود الفضل في هذا المعدل التهديفي الرائع للعرب، إلى المنتخب السعودي صاحب الأهداف العشرة في المسابقة، فيما تمكن منتخب العراق المتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 من تسجيل (9) أهداف في البطولة، وجاء منتخب قطر في المركز الثالث بتسجيل (6) أهداف، فيما سجلت الكويت (3) أهداف، والأردن (هدفين)، واكتفى المنتخب الإماراتي بتسجيل هدف وحيد في البطولة.



أداء دفاعي متواضع وعلامات استفهام

تلقت شباك المنتخبات العربية في آسيا تحت 23 عامًا، ما يصل إلى 39 هدفًا من أصل 84 هدفًا مسجلة في البطولة، وبمتوسط يزيد عن (46.4%) من إجمالي حصيلة الأهداف في المسابقة الآسيوية.



ويتضح من المعادلة السابقة، تفوق المنتخبات العربية في قدراتها الهجومية عن تلك التي تمتعت بها في الجوانب الدفاعية، فجاء متوسط معدلها الهجومي (1.5) هدف في المباراة الواحدة، أما متوسط الأهداف المتلقاة فبلغ (1.85)، علمًا أن المنتخبات العربية خاضت مجتمعة 21 مواجهة في البطولة، شهدت اثنتين من هذه المواجهات، وجود طرفين عربيين في دور المجموعات.



وبدا المنتخب الكويتي الأسوأ عربيًّا من الناحية الدفاعية، حيث تلقت شباكه 9 أهداف في 3 مباريات، أما المنتخب العراقي فتلقى 8 أهداف في 6 مباريات، وخرجت السعودية بـ 6 أهداف في شباكها، وهو ذات الرصيد الذي تلقته منتخبات قطر والأردن، أما المنتخب الإماراتي فتلقى 5 أهداف ودع بها كأس آسيا من الدور الأول.



*سيطرة على قوائم الهدافين

سيطر نجوم المنتخبات العربية على قوائم الهدافين في كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث احتل 3 عرب المراكز الخمسة الأولى للهدافين في المسابقة الآسيوية.



واحتفل العراقي علي جاسم نجم القوة الجوية، بإحراز لقب هداف كأس آسيا في نسختها الحالية، بتسجيله 4 أهداف جاءت في شباك طاجكستان، السعودية، فيتنام، إندونيسيا، مع ملاحظة أن 3 من هذه الأهداف جاءت عبر ركلات جزاء نجح اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في تسجيلها بشباك الخصوم.



وفي المركز الثاني لقائمة الهدافين، وجد السعوديان عبد الله هادي رديف وأيمن يحيى سالم، وكلاهما أحرزا 3 أهداف في المسابقة، مناصفة مع الأوزبكي حسين نور تشييف والكوري الجنوبي لي يونغ جون أصحاب الأهداف الثلاثة أيضًا.



أهداف المنتخبات العربية الـ (31) في المسابقة، جاءت بإمضاء 19 لاعبًا مختلفًا، بواقع 6 لاعبين من العراق، 5 لاعبين من قطر، 5 لاعبين من السعودية، لاعبين من الكويت، لاعبين من الأردن، لاعب وحيد من الإمارات.



أبرز إنجازات العرب في كأس آسيا

*يعد أبرز إنجازات المنتخبات العربية في كأس آسيا تحت 23 عامًا، احتلال المنتخب العراقي المركز الثالث وضمان مقعده في أولمبياد باريس 2024. البطولة الآسيوية شهدت مشاركة 6 منتخبات عربية، ودع 3 منها المنافسات بصورة مبكرة من الدور الأول، فيما خرج منتخبا قطر والسعودية من ربع النهائي، وأكمل منتخب العراق طريقة إلى نصف النهائي، قبل أن ينهي المنافسات محرزًا المركز الثالث ليضمن تأهله إلى أولمبياد باريس 2024.نجحت المنتخبات العربية في تسجيل 31 هدفًا عبر مختلف المباريات التي خاضتها في منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا، من أصل 84 هدفًا أحرزتها كافة المنتخبات المشاركة في البطولة الآسيوية.وتمكن العرب من تسجيل (36.9%) من إجمالي الأهداف التي تم إحرازها في بطولة آسيا تحت 23 عامًا، وهو معدل تهديفي جيد، بالنظر إلى كون نصف هذه المنتخبات العربية غادرت المسابقة من الدور الأول.ويعود الفضل في هذا المعدل التهديفي الرائع للعرب، إلى المنتخب السعودي صاحب الأهداف العشرة في المسابقة،، وجاء منتخب قطر في المركز الثالث بتسجيل (6) أهداف، فيما سجلت الكويت (3) أهداف، والأردن (هدفين)، واكتفى المنتخب الإماراتي بتسجيل هدف وحيد في البطولة.تلقت شباك المنتخبات العربية في آسيا تحت 23 عامًا، ما يصل إلى 39 هدفًا من أصل 84 هدفًا مسجلة في البطولة، وبمتوسط يزيد عن (46.4%) من إجمالي حصيلة الأهداف في المسابقة الآسيوية.ويتضح من المعادلة السابقة، تفوق المنتخبات العربية في قدراتها الهجومية عن تلك التي تمتعت بها في الجوانب الدفاعية، فجاء متوسط معدلها الهجومي (1.5) هدف في المباراة الواحدة، أما متوسط الأهداف المتلقاة فبلغ (1.85)، علمًا أن المنتخبات العربية خاضت مجتمعة 21 مواجهة في البطولة، شهدت اثنتين من هذه المواجهات، وجود طرفين عربيين في دور المجموعات.وبدا المنتخب الكويتي الأسوأ عربيًّا من الناحية الدفاعية، حيث تلقت شباكه 9 أهداف في 3 مباريات،، وخرجت السعودية بـ 6 أهداف في شباكها، وهو ذات الرصيد الذي تلقته منتخبات قطر والأردن، أما المنتخب الإماراتي فتلقى 5 أهداف ودع بها كأس آسيا من الدور الأول.سيطر نجوم المنتخبات العربية على قوائم الهدافين في كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث احتل 3 عرب المراكز الخمسة الأولى للهدافين في المسابقة الآسيوية.وفي المركز الثاني لقائمة الهدافين، وجد السعوديان عبد الله هادي رديف وأيمن يحيى سالم، وكلاهما أحرزا 3 أهداف في المسابقة، مناصفة مع الأوزبكي حسين نور تشييف والكوري الجنوبي لي يونغ جون أصحاب الأهداف الثلاثة أيضًا.أهداف المنتخبات العربية الـ (31) في المسابقة، جاءت بإمضاء 19 لاعبًا مختلفًا، بواقع 6 لاعبين من العراق، 5 لاعبين من قطر، 5 لاعبين من السعودية، لاعبين من الكويت، لاعبين من الأردن، لاعب وحيد من الإمارات.

*لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، حيث قدمت قطر لوحة جديدة من لوحات التميز في تنظيم المسابقات الكبرى، بعد مونديال قطر 2022 وآسيا 2023، ليأتي الدور على آسيا تحت 23 عامًا وسط أداء تنظيمي مذهل.

*أبرز النتائج العريضة التي حققتها المنتخبات العربية هي: فوز السعودية على طاجيكستان 4-2، فوز السعودية على تايلاند 5-0، فوز العراق على طاجيكستان 4-2.