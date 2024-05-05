الأول في التاريخ.. ميسي يحقق أرقاما قياسية "مذهلة" (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



حقق النجم الأرجنتيني واسطورة كرة القدم ليونيل ميسي، رقما قياسيا غير مسبوق في الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين بعدما سجل هدفا وصنع 5 اهداف في أقل من 35 دقيقة من الشوط الثاني، ليقود فريقه إنتر ميامي إلى اكتساح "نيويورك ريد بولز" 6-2 فجر اليوم الأحد.



وصنع الأسطورة ميسي 5 أهداف، وسجل هدفا جاءت جميعها في الشوط الثاني، بعدما انتهى الأول بتقدم ريد بولز بهدف نظيف.

شاهد ما قدمه الاسطورة ليو ميسي اليوم👑



5 اسيست

1 هدف pic.twitter.com/CzcRxX49Cn — Messi World (@M10GOAT) May 5, 2024



وشهدت المباراة لأول مرة في تاريخ ميسي، صناعته 5 أهداف خلال مباراة واحدة، بينما كان رقمه السابق بـ3 تمريرات حاسمة فقط مرتين؛ الأولى مع برشلونة في الدوري الإسباني، والثانية مع باريس سان جيرمان في نظيره الفرنسي.



*ارقام تاريخية "مذهلة"

وسجل الاسطورة ميسي - الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرات - عدة أرقام قياسية في المباراة نفسها، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يساهم في 6 أهداف خلال مباراة واحدة فقط وفي شوط واحد، كما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي ايضاً يصنع 5 اهداف في مباراة واحدة وفي شوط واحد. وشهدت المباراة لأول مرة في تاريخ ميسي، صناعته 5 أهداف خلال مباراة واحدة، بينما كان رقمه السابق بـ3 تمريرات حاسمة فقط مرتين؛ الأولى مع برشلونة في الدوري الإسباني، والثانية مع باريس سان جيرمان في نظيره الفرنسي.وسجل الاسطورة ميسي - الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرات - عدة أرقام قياسية في المباراة نفسها، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يساهم في 6 أهداف خلال مباراة واحدة فقط وفي شوط واحد، كما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي ايضاً يصنع 5 اهداف في مباراة واحدة وفي شوط واحد.

ونجح ميسي الفائز بجائزة لاعب الشهر في أبريل الماضي، في التسجيل وصناعة الأهداف في ست مباريات متتالية مع إنتر ميامي.



كما أصبح النجم الأرجنتيني أول لاعب في تاريخ إنتر ميامي يسجل 10 أهداف ويصنع مثلها في الموسم ذاته.



وأصبح الاسطورة ميسي ايضاً أول لاعب يصل لأكثر من 1200 مساهمة في تاريخ كرة القدم خلال 1058 مباراة.