الأولمبي العراقي يبدأ التحضير للأولمبياد مبكراً.. اجتماع "مرتقب" في بغداد

ونجح منتخب العراق الأولمبي في خطف بطاقة التأهل إلى الأولمبياد بتغلبه على إندونيسيا أمس الأول، بهدفين لهدف في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس آسيا تحت 23 عامًا.أبلغ رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، مدربي المنتخب الأول خيسوس كاساس والمنتخب الأولمبي راضي شنيشل، بأهمية عقد اجتماع مشترك في بغداد لدراسة تحضيرات المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس 2024 من أجل الاستعداد مُبكرًا للأولمبياد.ويسعى درجال إلى تأمين تحضيرات جيدة للمنتخب الأولمبي العراقي كي يكون جاهزًا للأولمبياد الذي سيكون أصعب من نهائيات آسيا تحت 23 عامًا، كون المنتخب العراقي سيواجه 3 مدارس كروية مختلفة ولن يكون هناك مجالًا للتعويض.كما ان الإجراءات المتعلقة بتأشيرات الدخول والأمور الإدارية الأخرى المتعلقة بمقر إقامة المنتخب ومكان إقامة المباريات ستكون حاضرة على جدول اجتماعات درجال مع شنيشل وبحضور المدير الإداري عبد الجبار هاشم لوضع النقاط على الحروف وإكمال كل ما يتعلق بالمعسكر قبل نهاية شهر مايو/ أيار الجاري، ليبدأ التحضير الفعلي في شهر يونيو/ حزيران المقبل.واتفق الاتحاد العراقي لكرة القدم بالفعل مع الاتحاد المصري لتأمين مباراة ودية بين المنتخبين الأولمبيين قبل الدخول في منافسات الأولمبياد، حيث تم الاتفاق على إقامة المباراة أثناء شهر يونيو/ حزيران المقبل على أن يتم الاتفاق على بقية التفاصيل لاحقًا، بحسب winwin.كما يسعى درجال إلى تأمين مباراتين إضافيتين للمنتخب الأولمبي تكون مع أحد المنتخبات في قارة أمريكا الجنوبية ومع منتخب أوروبي، كي يحظى الفريق العراقي بتحضير أفضل من المعسكر الذي أجراه قبل انطلاق بطولة آسيا تحت 23 عامًا.وسيلعب منتخب العراق الأولمبي في المجموعة الثانية من أولمبياد باريس إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.وسيستهل المنتخب الأولمبي العراقي مبارياته في الأولمبياد بمواجهة أوكرانيا بتاريخ 24 يوليو/ تموز عند الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي للدوحة وبغداد، فيما سيواجه الأرجنتين في 27 يوليو/ تموز عند الساعة 4 مساءً وسيلاقي المغرب في 30 يوليو/ تموز عند الساعة 6 مساءً.