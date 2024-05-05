بعد ضمان تأهله لدوري أبطال أوروبا.. جيرونا يكشف "الهدف" المقبل

وصرح ميتشل عقب حسم تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا، بفضل فوزه مساء السبت على برشلونة (4-2) بدربي كتالونيا، بأن "التحدي صعب ومعقد للغاية" وأنه سيكون "حلما، ولكن في بعض الأحيان تتحقق الأحلام"، مضيفا أن الفريق سيكون "أقرب إلى اللقب" إذا تمكن من الدفاع عن المركز الثاني بترتيب الليجا وخوض كأس السوبر الإسباني.كما اعتبر أن ما حققه جيرونا هذا الموسم "مذهل وتاريخي" وتحدث عن مشروع "رائع" سمح لهم "بالانتقال من الدرجة الثانية إلى دوري أبطال أوروبا في 3 سنوات وبطريقة مستحقة"، مبديا سعادته بهذه الإنجازات.وأشار إلى أنه يأمل أن يلعب جيرونا في دوري أبطال أوروبا على ملعب آنفيلد أمام ليفربول، وأن يستضيف أندية مثل إنتر أو بايرن ميونخ.