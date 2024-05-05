برشلونة يتكبد خسائر مالية ضخمة هذا الموسم تعرف عليها

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن خسارة برشلونة لفرصة التأهل إلى مونديال الأندية 2025 لصالح أتلتيكو مدريد، تسببت في فقدان البارسا ما لا يقل عن 50 مليون يورو.ورغم أن برشلونة حقق هدفه في الميزانية المخصصة لهذا الموسم بالوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه أهدر الملايين بسبب الهزائم التي تعرض لها الفريق في البطولة، حيث أن السقوط أمام شاختار أدى إلى فقدانه 2.8 مليون يورو.كما أن الهزيمة أمام رويال أنتويرب بنتيجة 2-3 في دور المجموعات، تسببت في خسارة اقتصادية مماثلة للبارسا.وذكرت الصحيفة أن خسارة برشلونة أمام جيرونا بنتيجة 2-4 أمس السبت في الليجا، أبعدت الفريق الكتالوني عن المركز الثاني في الليجا.وإذا أنهى برشلونة، الليجا، في المركز الثالث، سيخسر ما يتراوح بين 5.8 إلى 8 ملايين يورو، بسبب غيابه المنتظر عن كأس السوبر الإسباني.وبالإضافة إلى ذلك، سيخسر برشلونة، ما يتراوح بين مليون إلى مليوني يورو في حقوق البث التلفزيوني، إذا فشل في بلوغ وصافة الليجا.