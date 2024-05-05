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صلاح أساسيا.. كلوب يعلن تشكيلة ليفربول امام توتنهام
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشف مدرب ليفربول يورجن كلوب، اليوم الاحد، عن تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام، في إطار الجولة 36 من عمر البريميرليج.
وسيشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول، رغم مشادته مع مدربه يورجن كلوب، في المباراة الماضية أمام وست هام.
في المقابل، لجأ مدرب توتنهام، أنجي بوستيكوجلو، إلى الاحتفاظ بالبرازيلي ريتشارليسون على مقاعد البدلاء، بعد تراجع مستواه.
وسيقود الكوري الجنوبي سون، هجوم السبيرز، رفقة ديان كولوسيفسكي وبرينان جونسون.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
أليسون بيكر، أرنولد، كوانساه، فان دايك، روبرتسون، إندو، ماك أليستر، إليوت، محمد صلاح، لويس دياز، جاكبو
فيما جاء تشكيل توتنهام كالآتي:
فيكاريو، بيدرو بورو، روميرو، فان دي فين، رويال، بينتانكور، بيسوما، سار، كولوسيفسكي، سون، جونسون
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