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هالاند في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
Alsumaria Tv
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أحكم المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند قبضته على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما سجل "سوبر هاتريك" في شباك ولفرهامبتون (5-1) لحساب الجولة الـ36 من "البريمير ليغ".
وفي ما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:
1- إرلينغ هالاند - مانشستر سيتي - 25 هدفا
2- كول بالمر - تشيلسي - 20
=2 ألكسندر إيساك - نيوكاسل يونايتد - 20
4- أولي واتكينز - أستون فيلا - 19
5- دومينيك سولانكي- بورنموث - 18
6- محمد صلاح - ليفربول- 17
7- بوكايو ساكا - أرسنال - 16
=7 فيل فودين - مانشستر سيتي - 16
=7 جارود بوين - وست هام - 16.
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