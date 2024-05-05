هالاند في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

أحكم المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند قبضته على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما سجل "سوبر هاتريك" في شباك ولفرهامبتون (5-1) لحساب الجولة الـ36 من "البريمير ليغ".





1- إرلينغ هالاند - مانشستر سيتي - 25 هدفا



2- كول بالمر - تشيلسي - 20



=2 ألكسندر إيساك - نيوكاسل يونايتد - 20



4- أولي واتكينز - أستون فيلا - 19



5- دومينيك سولانكي- بورنموث - 18



6- محمد صلاح - ليفربول- 17



7- بوكايو ساكا - أرسنال - 16



=7 فيل فودين - مانشستر سيتي - 16



=7 جارود بوين - وست هام - 16.

وفي ما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:1- إرلينغ هالاند - مانشستر سيتي - 25 هدفا2- كول بالمر - تشيلسي - 20=2 ألكسندر إيساك - نيوكاسل يونايتد - 204- أولي واتكينز - أستون فيلا - 195- دومينيك سولانكي- بورنموث - 186- محمد صلاح - ليفربول- 177- بوكايو ساكا - أرسنال - 16=7 فيل فودين - مانشستر سيتي - 16=7 جارود بوين - وست هام - 16.