مبابي يعلن: باريس سيتأهل لنهائي دوري الأبطال

وقال مبابي خلال مشاركته في حدث ترويجي بالعاصمة باريس اليوم الأحد: "واثقون ومتأكدون أننا سنعوض الخسارة بهدف في المباراة الأولى، وسنتأهل للنهائي".وأضاف كيليان في تصريحات عبر صحيفة لوباريزيان: "ندرك جيدا الضغوط وهي طبيعية خاصة أنها ترتبط بالتأهل لنهائي الأبطال، وهو أمر لا يستهان به".وأشار "لا يمكن أيضا إغفال تاريخ النادي في دوري الأبطال، ولكن الفريق هادئ وجاهز، والأمور تسير على ما يرام، وأنا جاهز على المستوى الشخصي والاحترافي".وواصل النجم الباريسي "أسمع الأطفال دائما يطالبونا بضرورة الفوز، وهذه المواقف مفيدة للتطور على المستوى الشخصي، وأثق أنني سأخوض اللقاء بمزاج جيد".وشدد كيليان مبابي "أنا جاهز للدفاع عن ألوان فريقي والتأهل للمباراة النهائية".وأتم تصريحاته "تواجدي في هذا الحدث قبل يومين من مواجهة دورتموند خطوة مهمة للتأكيد أنه مهما حدث يوم الثلاثاء فأنا متواجد هنا، وسأكون جاهزا ليلة المباراة".