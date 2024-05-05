صلاح يحقق رقماً قياسياً جديداً في البريميرليج

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا، وصنع آخر، في مباراة فريقه ليفربول الذي فاز على ضيفه توتنهام 4-2، مساء الأحد، ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل صلاح هدفه في الدقيقة 16، عبر رأسية محكمة إثر كرة عرضية مرسلة من زميله كودي جاكبو.

وفي الشوط الثاني، صنع صلاح الهدف الرابع لفريقه، والذي أحرزه الإنجليزي الشاب هارفي إليوت عبر تسديدة بعيدة المدى.ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا"، بات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يصل إلى حاجز 10 أهداف أو أكثر و10 تمريرات حاسمة أو أكثر، في 3 مواسم متتالية.وأضافت الشبكة، أن صلاح أصبح ثاني لاعب فقط يصل إلى هذا الرقم بالدوري الإنجليزي الممتاز في 5 مواسم، بعد أسطورة مانشستر يونايتد واين روني.يشار إلى أن صلاح سجّل 18 هدفًا مع ليفربول في البريميرليج هذا الموسم، كما صنع 10 أهداف.