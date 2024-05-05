الجوية يخطف فوزاً قاتلاً من الكرخ في "نجوم العراق"

تغلب فريق الجوية، مساء الأحد، على نظيره الكرخ في دوري نجوم العراق بكرة القدم.

وفاز الصقور بهدف نظيف سجله شريف عبد الكاظم في الدقيقة 86 من الشوط الثاني للمباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي في بغداد. وبهذا الفوز يرفع الجوية رصيده الى 56 نقطة في المركز الثاني خلف الشرطة ولديه مباراة مؤجلة مع زاخو، فيما بقي رصيد الكرخ 24 نقطة في المركز 15.