ريال مدريد يتفق مع نجمه على التجديد

ويتعلق الأمر باللاعب الإسباني صاحب الـ32 عامًا، لوكاس فاسكيز، الذي توصل لاتفاق مع إدارة النادي الملكي على تمديد عقده لموسم آخر، بحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية.وأضافت الشبكة أن إدارة ريال مدريد أنجزت اتفاقها مع فاسكيز، وتجري حاليًا صياغة العقود قبل التوقيع.وشارك فاسكيز، هذا الموسم، في 34 مباراة بجميع المسابقات، وأحرز هدفين وصنع 5.جدير بالذكر أن ريال مدريد حقق لقب الليجا هذا الموسم، للمرة رقم 36 في تاريخه، بينما تنتظره مباراة مصيرية مع ضيفه بايرن ميونخ، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في ميونخ، قد انتهت بالتعادل (2-2).