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مبابي يقبل تحدي بولت في سباق بالجري

رياضة

2024-05-06 | 07:39
مبابي يقبل تحدي بولت في سباق بالجري
101 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

قام نجم الكرة الفرنسية كيليان مبابي بتقييم فرصه في سباق 100 متر، مع العداء الجامايكي أوسين بولت أسطورة سباق 100 متر والبطل الأولمبي لـ8 مرات.


وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أعلن بولت حامل الرقم القياسي العالمي في السباق 100م بزمن 9.58 ثوان، منذ أيام قليلة، عن تحديه لنجم الكرة الفرنسية في سباق المائة متر، وتحدث عن مبابي باعتباره مصدر إلهام له، وقال إنه يود منافسته في رياضة الجري.

بالمقابل قبل مبابي التحدي عندما كان حاضرا في حدث دعائي مشترك بين إحدى شركات المنتجات الرياضية، وبين مؤسسته الخاصة التي تحمل اسم "إنسبايرد باي كيه إم".

وقال مبابي في تصريحات نقلتها قناة RMC Sport: مجرد معرفة إنني ألهم شخصا مثل بولت يعني الكثير، إنها منحة ومكافأة لي، لأنه يلهم العالم كله أيضا وأعتقد أن العالم كله استيقظ متأخرا في الليل من أجل مشاهدة سباق 100 متر عدوا الذي شارك فيه بولت وفاز به وحطم الرقم القياسي العالمي السابق في سباق 100 متر عدوا".

وأضاف مبابي: "يمكنني أن أقول ببساطة إن الشعور متبادل بيني وبينه، بل إنني بدأت الإعجاب به من نعومة أظافري، وقبل أن يعجب هو بي لاعبا للكرة".

واعترف مبابي بأنه ليست لديه أية فرصة للفوز على بولت في سباق 100 متر عدوا، حتى رغم اعتزاله اللعب (منذ عام 2017)، ولكن يسعدني ويشرفني أن أجري هذا السباق معه ذات يوم، إذا سمح وقت كل منا بذلك، نعم سيكون شيئا رائعا.

وواصل مبابي: "بالطبع أنا لا أنتظر شيئا كبيرا فيما يتعلق بنتيجة هذا السباق".

وحاول بولت القيام بتجربة حظه في كرة القدم عقب اعتزاله الجري، وبالفعل انضم إلى نادي "سنترال كوست مارينرز" الأسترالي ولكنه لم ينجح في إقناع مسؤولي هذا النادي بإمكاناته في كرة القدم.
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