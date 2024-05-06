تحول مفاجئ في الميركاتو الصيفي لبرشلونة

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة، قد أكد أن النادي الكتالوني سيبرم صفقتين فقط خلال صيف 2024.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد قال المدرب تشافي عقب الخسارة أمام جيرونا "نحتاج لتغيير الكثير من الأمور في الموسم القادم، وحان الوقت للتخطيط مع ديكو ولابورتا".وذكرت أن برشلونة أصبح يخطط للتوقيع مع 3 أو 4 لاعبين سينضمون إلى التشكيلة الأساسية للفريق في الموسم الجديد.وقالت الصحيفة إن الأولوية لا تزال التوقيع مع لاعب محور أمام خط الدفاع لتعويض رحيل بوسكيتس.وأضافت "الأولوية الثانية ستكون لضم جناح أيسر، وهناك مفاضلة بين نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو، وداني أولمو نجم لايبزيج".وأوضحت أن تشافي يحلم أيضا بضم لاعب وسط مهاجم، ويعد الهدف الأول في هذا المركز، برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.وكشف الصحيفة الإسبانية عن مفاجأة بأن برشلونة سيبحث أيضا عن مهاجم، مما يعني احتمالية حدوث شيء ما في مستقبل ليفاندوفسكي.