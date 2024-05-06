وحسم ريال مدريد يوم السبت الماضي لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي، بالفوز 3-0 على قادش مع تعثر برشلونة بنتيجة 2-4 أمام جيرونا.وبات لقب الدوري الإسباني هو الثاني للريال هذا الموسم بعد إحراز كأس السوبر المحلية على حساب برشلونة في يناير/ كانون الثاني الماضي.وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رابطة الليغا تريد تسليم ريال مدريد لقب الليغا في المباراة المقبلة ضد غرناطة، وذلك يوم السبت المقبل في ملعب الفريق الأندلسي "نوفو لو كارمينسيس".إلا أن ريال مدريد من جانبه يرى أن هذا يعد عدم احترام لغرناطة الذي يكافح من أجل تفادي الهبوط.ويحتل غرناطة المركز الـ19 في ترتيب الدوري الإسباني قبل 4 جولات من النهاية، برصيد 21 نقطة بفارق 11 نقطة عن المركز الـ17، آخر المراكز التي تتفادى الهبوط.بالإضافة إلى ذلك، فإن النادي الملكي يرغب في الاحتفال باللقب وسط جماهيره وأنصاره في العاصمة الإسبانية مدريد.وطلب ريال مدريد من الليغا الاحتفال بلقب الدوري الإسباني، مساء الثلاثاء 14 مايو/ أيار الجاري، في مباراة ديبورتيفو ألافيس التي ستقام على ملعبه "سانتياغو برنابيو" في إطار الجولة 36.ولا يعرف حتى مصير نهاية هذه الأزمة، لكن ريال مدريد يتمسك بمطلبه الخاص بالاحتفال وسط جماهيره وفي ملعبه.