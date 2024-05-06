تقرير إسباني يكشف: مستقبل تشافي بات على المحك

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الوضع تغير داخل إدارة برشلونة، بعد خسارة الفريق أمام جيرونا (2-4)، وتراجعه إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا.

وترى الإدارة أن احتلال المركز الثالث في نهاية الموسم، سيكون بمثابة فشل، يجب بعده اتخاذ قرارات تتعلق بقائمة اللاعبين، وحتى مصير المدرب، وفقا للصحيفة.وأجلت إدارة برشلونة، بشكل عاجل، كل القرارات الخاصة بتجديد عقود اللاعبين أو الإعارات أو الرحيل، لحين معرفة المركز الذي سيحتله الفريق في الدوري المحلي.وسيُحرم البارسا من المشاركة في السوبر الإسباني، الموسم المقبل، إذا حافظ جيرونا على الوصافة حتى نهاية الليجا.وذكرت "آس" أن رئيس البارسا، خوان لابورتا، والمدير الرياضي، ديكو، لن يتورعا عن اتخاذ قرارات رادعة، مهما كانت مؤلمة، إذا فشل الفريق في اقتناص الوصافة.وأشارت إلى أن رحيل تشافي لن يكون قرارا غريبا على لابورتا، لأنه اقترح بالفعل هذا الأمر على الإدارة عقب الكلاسيكو (3-2 لصالح ريال مدريد)، وحصل على دعم عدد كبير من الأعضاء.وتابعت الصحيفة الإسبانية: "قد تضحي الإدارة أيضا باللاعبين أصحاب القيمة السوقية الأعلى في الفريق، مثل رونالد أراوخو وفرينكي دي يونج، بالإضافة إلى روبرت ليفاندوفسكي، نظرًا لعمره وراتبه المرتفع".كما أن حتى بيدري قد يخرج من قائمة اللاعبين غير القابلين للمس، ويتم عرضه للبيع بعد الموسم المتواضع الذي قدمه.وبالإضافة لذلك، ستؤجل إدارة برشلونة أيضًا ملف التجديد لسيرجي روبيرتو إلى موعد غير مسمى، متجاهلةً طلب تشافي الإبقاء عليه.