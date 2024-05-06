بايرن يحلم باستعادة جوارديولا.. لهذه الأسباب

ورحل جوارديولا عن تدريب بايرن في صيف 2016 ليتولى تدريب مانشستر سيتي.وقاد جوارديولا بايرن ميونخ إلى تحقيق الدوري الألماني 3 مرات وكأس ألمانيا مرتين لكنه لم يحقق لقب دوري أبطال أوروبا.ويبحث بايرن ميونخ حاليًا عن مدير فني جديد بعد الاتفاق على رحيل مدربه الحالي توماس توخيل عقب نهاية الموسم الجاري.وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية فإن بايرن ميونخ يتمنى التعاقد مع جوارديولا في ولاية ثانية.أضافت الصحيفة أن هناك أصوات داخل بايرن تهمس برغبتها في استعادة جوارديولا رغم صعوبة الأمر.وأشارت الصحيفة إلى أن جوارديولا يمتلك منزلًا في ألمانيا ولا يزال يتردد عليه بين وقت لآخر.ويمتد عقد بيب جوارديولا في ملعب الاتحاد حتى نهاية الموسم المقبل وبالتالي هناك تكهنات بشأن مستقبله.