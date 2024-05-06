نجم برشلونة يصيب بايرن ميونخ بالحيرة

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونخ بدأ يفكر مرة أخرى في ضم الهولندي فرينكي دي يونج، بداية من الموسم المقبل.وأضافت الصحيفة، أن بايرن يسعى لتعزيز وسط ملعبه، بعد خيبة الأمل عقب خسارة لقب البوندسليجا.وسبق وأن حاول بايرن التعاقد مع دي يونج، عندما كان لاعبًا في أياكس، قبل انتقاله لصفوف برشلونة.ومع ذلك، أشارت الصحيفة، إلى أن أنه لا يوجد إجماع كامل بين القيادة الرياضية في بايرن حول التعاقد مع فرينكي دي يونج، لأنهم يعتبرون أن لاعب برشلونة لن يكون مثاليًا لشغل المركز المحوري.وأوضحت الصحيفة، أن المدير الرياضي لبايرن ماكس إيبرل، يراقب البدائل للبحث عن مرشح آخر، خاصة وأن دي يونج لن يكون "المرشح الأفضل" لذلك الدور.