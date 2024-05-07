بينهم الحمادي.. نظرة على اللاعبين العرب الذين سيتواجدون بالدوري الإنجليزي

وانتظر إبسويتش تاون حتى الرمق الأخير من دوري التشامبيون شيب، لينجح النادي الذي يقع في جنوب شرق إنجلترا في التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عامًا.وأسهم الدولي المصري، سام مرسي في تأهل إبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وبات أول مصري يسهم في تأهل فريقه إلى الدوري الإنجليزي وهو يحمل شارة القيادة.ومع كتابة هذه الأسطر، هناك 7 لاعبين عرب في المسابقة الإنجليزية في الوقت الحالي، وبعضهم ما زال يملك الفرصة للعب في النسخة القادمة، إذ ينشط في البريميرليغ حاليًا الثنائي المصري، محمد صلاح جناح ليفربول، ومحمد النني لاعب وسط أرسنال، بجانب الثنائي المغربي نايف أكرد مدافع وست هام يونايتد، وسفيان أمرابط متوسط ميدان مانشستر يونايتد.وهناك لاعبان من الجزائر في البريميرليغ حاليًا، هما ريان آيت نوري الظهير الأيسر لنادي وولفرهامبتون، ومواطنه الذي يشغل نفس المركز ياسر لعروسي والذي يلعب مع شيفيلد يونايتد، وزميله في الفريق التونسي أنيس بن سليمان، إلى جانب الحمادي وسام مرسي اللذين يمتلكان الفرصة للعب في النسخة القادمة من البريميرليغ.ومن المنتظر أن يتأثر عدد اللاعبين العرب في الدوري الإنجليزي ببعض المتغيرات، في ظل اقتراب رحيل كل من سفيان أمرابط المُعار من فيورنتينا إلى مانشستر يونايتد، وهبوط فريق شيفيلد يونايتد والذي يضم ياسر لعروسي وأنيس بن سليمان.بينما يرتبط بعض اللاعبين العرب في الدوري الإنجليزي الآخرين بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسهم المصري عمر مرموش، والذي أبدى كل من ليفربول وتوتنهام اهتمامهما به، ومن الممكن أن تشهد النسخة القادمة من البريميرليغ حضور النجم التونسي حنبعل المجبري المُعار من مانشستر يونايتد إلى نادي إشبيلية.وفي حال استمرار اللاعبين في القائمة التالية مع أنديتهم في الموسم القادم مع عودة حنبعل لمانشستر يونايتد فإن قائمة اللاعبين العرب في الدوري الإنجليزي 2024-25 ستضم كلًا من: