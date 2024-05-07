تقارير طبية تفرح "كاساس".. أين وصلت إصابة اللاعب أحمد فرحان؟

السومرية نيوز – رياضة



تلقى مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس (50 عاماً)، خبراً رفع عنده مستويات السعادة قبل الجولتين الأخيرتين من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.







وتتوالى الأخبار السعيدة على مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، بعودة أغلب اللاعبين المصابين لصفوف الفريق العراقي، فبعد تأكد قرب عودة محترف آرهوس الدنماركي، كيفن يعقوب، تلقى تأكيدات على قرب عودة نجم فريق الشرطة العراقي، أحمد فرحان، إلى الملاعب مجدداً، بحسب winwin.



ووصل اللاعب أحمد فرحان إلى المراحل النهائية من عملية التأهيل من الإصابة التي لحقت به بالرباط الصليبي في العام الماضي، إذ تشير التقارير الطبية للاعب بأن فرحان بإمكانه الدخول في تدريبات الشرطة الشهر المقبل تمهيداً لدخوله في التدريبات الجماعية للفريق والعودة للعب مجدداً.



*كاساس قد يستدعي فرحان لمباراتَي إندونيسيا وفيتنام

ويراقب كاساس وضع فرحان باستمرار وهو الآن في غاية السعادة على التقارير الطبية الإيجابية عن إصابة اللاعب، بالتالي لربما سيقوم المدرب باستدعاء فرحان في مباراتي إندونيسيا وفيتنام في التصفيات أو قد يؤجل الاستدعاء إلى انطلاق المرحلة المقبلة من التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في سبتمبر/ أيلول المقبل. ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظيره الإندونيسي يوم 6 يونيو/ حزيران المقبل في إندونيسيا، فيما سيلاقي فيتنام في البصرة في الـ11 من الشهر ذاته.وتتوالى الأخبار السعيدة على مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، بعودة أغلب اللاعبين المصابين لصفوف الفريق العراقي، فبعد تأكد قرب عودة محترف آرهوس الدنماركي، كيفن يعقوب، تلقى تأكيدات على قرب عودة نجم فريق الشرطة العراقي، أحمد فرحان، إلى الملاعب مجدداً، بحسب winwin.ويراقب كاساس وضع فرحان باستمرار وهو الآن في غاية السعادة على التقارير الطبية الإيجابية عن إصابة اللاعب، بالتالي لربما سيقوم المدرب باستدعاء فرحان في مباراتي إندونيسيا وفيتنام في التصفيات أو قد يؤجل الاستدعاء إلى انطلاق المرحلة المقبلة من التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول، أجرى اللاعب أحمد فرحان، عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي في مركز الجامعة اللبنانية الأمريكية بإشراف الدكتور الفريد خوري وفريقه الطبي، إذ بقي اللاعب في لبنان لفترة قبل أن يعود إلى بغداد.



وكان فرحان قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي في أثناء مباراة فريقه الشرطة أمام أمانة بغداد في الدوري العراقي الممتاز الموسم الماضي، ليعلن النادي انتهاء موسمه في 10 ديسمبر 2023.



وحينها أكد الفريق الطبي لنادي الشرطة، أن ضغط المباريات ومباريات المنتخب العراقي حينها والسفر المتكرر من أهمّ الأسباب التي كانت وراء إصابة فرحان.



وقدم فرحان مستويات كبيرة في البطولة العربية للأندية العربية الأخيرة (كأس الملك سلمان للأندية الأبطال)، الأمر الذي جعله محط أنظار المدرب كاساس وعدد من الأندية العربية التي حاولت التعاقد مع اللاعب قبل تعرضه للإصابة.