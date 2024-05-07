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كاساس يوجه بإنجاز أوراق اللاعب "لوكاس شيلمون".. من هو؟
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
وجه مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، طلبًا عاجلًا إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم في إطار استعدادات فريقه لما تبقى من مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وضمن المنتخب العراقي بطاقة التأهل إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكذلك إلى نهائيات كأس آسيا 2027 بعد تصدره مجموعته برصيد 12 نقطة.
كاساس يستهدف التأهل إلى مونديال 2026
ويريد مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين بالتصفيات الآسيوية المزدوجة، لكنه بالإضافة إلى ذلك يريد أن يجرب عددًا أكبر من اللاعبين من خلال منحهم فرصة كاملة لتقديم مستوياتهم وأفضل ما لديهم.
وكاساس مستمر في عملية البحث عن لاعبين جدد في خط الوسط وفي خط الدفاع سواء داخل العراق أو خارجه وأنظار المدرب تتجه الآن إلى السويد، حيث يراقب عن كثب أداء لاعب أوربيرو السويدي لوكاس شيلمون تمهيدًا لضمه إلى كتيبته في التصفيات المزدوجة.
وطلب كاساس من الاتحاد العراقي لكرة القدم الإسراع بإنجاز أوراق شيلمون ليكون متاحًا للمنتخب العراقي في قادم الاستحقاقات، فالمدرب يريد أن يمنحه الفرصة في مباراتي فيتنام وإندونيسيا المقبلتين وسيتحدث للاتحاد أيضًا للبت في إمكانية استدعائه إلى المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس.
كما ان لجنة المغتربين في الاتحاد العراقي تواصل العمل لإنجاز أوراق اللاعب؛ لكن المعطيات تشير إلى إن شيلمون لن يكون جاهزًا للعب في أولمبياد باريس ولا حتى في التصفيات الآسيوية المزدوجة ومن الممكن أن يشارك في المباريات الودية التي ستجرى عقب مباراتي التصفيات.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظيره الإندونيسي يوم 6 يونيو/ حزيران المقبل في إندونيسيا، فيما سيلاقي فيتنام في البصرة في الـ11 من الشهر ذاته.
وتجدر الإشارة إلى إن اللاعب لوكاس شيلمون، يبلغ من العمر 21 عامًا فقط وسبق له أن مثل منتخب السويد تحت 19 عامًا وهو يمتلك أيضًا الجنسية الإنجليزية، وسينتهي عقده مع فريقه الحالي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسبق له أن مثل أندية سودرا وأسيريسكا في السويد أيضًا.
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