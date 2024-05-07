كاساس يوجه بإنجاز أوراق اللاعب "لوكاس شيلمون".. من هو؟

وضمن المنتخب العراقي بطاقة التأهل إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكذلك إلى نهائيات كأس آسيا 2027 بعد تصدره مجموعته برصيد 12 نقطة.ويريد مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين بالتصفيات الآسيوية المزدوجة، لكنه بالإضافة إلى ذلك يريد أن يجرب عددًا أكبر من اللاعبين من خلال منحهم فرصة كاملة لتقديم مستوياتهم وأفضل ما لديهم.وكاساس مستمر في عملية البحث عن لاعبين جدد في خط الوسط وفي خط الدفاع سواء داخل العراق أو خارجه وأنظار المدرب تتجه الآن إلى السويد، حيث يراقب عن كثب أداء لاعب أوربيرو السويدي لوكاس شيلمون تمهيدًا لضمه إلى كتيبته في التصفيات المزدوجة.وطلب كاساس من الاتحاد العراقي لكرة القدم الإسراع بإنجاز أوراق شيلمون ليكون متاحًا للمنتخب العراقي في قادم الاستحقاقات، فالمدرب يريد أن يمنحه الفرصة في مباراتي فيتنام وإندونيسيا المقبلتين وسيتحدث للاتحاد أيضًا للبت في إمكانية استدعائه إلى المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس.كما ان لجنة المغتربين في الاتحاد العراقي تواصل العمل لإنجاز أوراق اللاعب؛ لكن المعطيات تشير إلى إن شيلمون لن يكون جاهزًا للعب في أولمبياد باريس ولا حتى في التصفيات الآسيوية المزدوجة ومن الممكن أن يشارك في المباريات الودية التي ستجرى عقب مباراتي التصفيات.ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظيره الإندونيسي يوم 6 يونيو/ حزيران المقبل في إندونيسيا، فيما سيلاقي فيتنام في البصرة في الـ11 من الشهر ذاته.