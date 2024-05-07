دوري أبطال أوروبا.. "حديقة الأمراء" مسرحاً لقمة باريس سان جيرمان ودورتموند اليوم

وشهدت مباراة الذهاب بين بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، التي أقيمت الأسبوع الماضي، فوز الفريق الألماني بهدف دون رد، سجله نيكلاس فولكروغ، وبالتالي يكفي دورتموند نتيجة التعادل لضمان التأهل للمباراة النهائية.بينما لا خيار أمام سان جيرمان سوى الفوز بفارق هدفين للتأهل مباراة إلى النهائي، وسيحتاج إلى شوطين إضافيين وربما ركلات ترجيح، في حال فوزه بفارق هدف واحد.وستكون هذه المواجهة هي الرابعة بين الفريقين هذا الموسم في دوري الأبطال، بعد أن التقيا في مرحلة المجموعات مرتين، فاز باريس سان جيرمان في اللقاء الأول بملعبه 2-0، فيما حسم التعادل مباراة الإياب في 1-1، ثم التقيا في ذهاب نصف النهائي.ويغيب عن تشكيل سان جيرمان ضد دورتموند، ثنائي الدفاع بريسنيل كيمبيمبي ولايفين كورزوا، إلى جانب لوكاس هيرنانديز، الذي تعرض لإصابة في المباراة الماضية، فيما من المتوقع أن يقود هجوم النادي الباريسي كيليان مبابي.وتنطلق صافرة المباراة بين باريس سان جيرمان ودورتموند في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت العاصمة بغداد.وسيتم نقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 إحدى قنوات beINSPORTS الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.