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أوديشو "غاضب" من تصرفات مهند عبد الرحيم.. هل هناك "عقوبة انضباطية"؟
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
أبدى مدرب فريق القوة الجوية العراقي أيوب أوديشو (القدّيس)، غضبه من تصرف أحد مهاجميه في مباراة الفريق الأخيرة أمام فريق الكرخ في دوري نجوم العراق.
واقترب القوة الجوية من استعادة صدارة دوري نجوم العراق، بعدما تغلب على الكرخ بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 26 من البطولة العراقية، إذ يقف الفريق في وصافة الترتيب العام برصيد 56 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر الشرطة، مع امتلاك الصقور مباراة مؤجلة أيضًا.
ومدرب نادي القوة الجوية أيوب أوديشو منزعج جدًا من تصرفات المهاجم مهند عبد الرحيم بعد مغادرته أرض الملعب في مباراة الصقور أمام الكرخ بدوري نجوم العراق، فبالرغم من فرحة الانتصار، فإن تصرف عبد الرحيم لم يمر مرور الكرام بالنسبة للمدرب الملقب بالقديس، بحسب winwin.
وقرر أوديشو استبدال مهند عبد الرحيم وإشراك اللاعب علي جاسم بدلاً عنه في المباراة، لكن هذا التبديل لم يعجب عبد الرحيم مما دفعه إلى مغادرة الملعب وهو في حالة غضب، وأبدى أوديشو غضبه من هذا التصرف وأبلغ الإدارة بأنه قرر إبعاد اللاعب عن الفريق بعقوبة انضباطية كي لا يتكرر هذا التصرف مستقبلًا.
مدرب القوة الجوية يريد فرض الانضباط
ويريد أوديشو فرض الانضباط داخل البيت الجوي ولا يريد أن تتكرر مثل هذه التصرفات كي لا تؤثر في تركيز اللاعبين، إذ تنصب جهود الكادر التدريبي والإداري في القوة الجوية على حصد الانتصارات والمنافسة على لقب دوري نجوم العراق وكأس العراق أيضًا، خاصة أن الأمور أصبحت في المتناول الآن وتعتمد على انتصارات الصقور.
مهند عبد الرحيم، البالغ من العمر (30 عامًا)، انضم إلى صفوف القوة الجوية في صيف 2022 قادمًا من نفط الوسط وسينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي. وتشير المصادر إلى أن اللاعب لن يستمر مع الصقور في الموسم المقبل.
ولعلها هذه المشكلة الأولى التي يتعرض لها اللاعب في القوة الجوية، حيث عُرف بهدوئه وعدم افتعال المشكلات رغم جلوسه على الدكة في أغلب المباريات، نتيجة اعتماد أوديشو بصورة أكبر على المهاجم أيمن حسين.
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