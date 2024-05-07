الانضباط تعاقب نادي أربيل عقب احداث مباراة الشرطة

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتاريخ 2024/5/7 عقدت لجنة الانضباط في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعا لمناقشة الاحداث التي حصلت اثناء اقامة مباراة نادي اربيل الرياضي ونادي الشرطة الرياضي ضمن دوري نجوم العراق والتي جرت على ملعب فرانسو حريري بتاريخ 2024/4/21".وأضافت: "لدى التدقيق والمداولة وجدت اللجنة ومن خلال الاطلاع على تقرير مراقب المباراة و المنسق الامني الذي تضمن ( قيام جمهور نادي اربيل الرياضي باستخدام الالعاب النارية والقذائف الدخانية وقناني الماء ) وحيث ان لائحة انضباط دوري نجوم العراق تلزم النادي صاحب الارض او الضيف بالمسؤولية عن السلوك الصادر عن جمهوره بغض النظر عن عدم مسؤوليته عنه او عدم مراقبته عليه تقرر ما يلي :-1- معاقبة نادي اربيل الرياضي بغرامة مالية مقدارها ( 15.000.000 ) خمسة عشر مليون دينار عراقي .2- لعب مباراتين خارج ارض النادي .3- سبق معاقبة نادي أربيل الرياضي بموجب قرار هذه اللجنة المرقم 28 / ل ض / 2024 في 2024/3/13 فان ذلك يعتبر (عودا) استنادا للمادة 51 الفقرة 3 ".وأشارت اللجنة الى انه "صدر القرار باتفاق الحضور استنادا الى احكام ( المادة 51 الفقرة 1 و 2 و 2/1 و 2/3 ) قابلا للاستئناف استنادا للمادة 144 من لائحة الانضباط بتاريخ 7-5-2024".