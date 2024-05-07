فريق سعودي يقترب من التعاقد مع مورينيو

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن جوزيه مورينيو أصبح بين الخيارات التدريبية التي ترغب فيها عدة أندية من بينها القادسية العائد حديثا لدوري المحترفين.ويرغب نادي القادسية، الذي انتقلت ملكيته لشركة "أرامكو" ويعد أحد الأندية التاريخية في المملكة، في توفير الدعم الجيد لصفوفه، مع طاقم فني مميز قبل انطلاق الموسم الجديد.كما ذكر موقع "توك سبورت" الإنجليزي أيضا أن موينيو من المتوقع أن يصل إلى مدينة الخبر أواخر الشهر الجاري، من أجل زيارة النادي ورؤية منشآته تمهيدا لتولي المهمة حال الاتفاق على تفاصيل التعاقد.ولم يرتبط مورينيو بأي فريق، منذ رحيله عن قيادة نادي روما، حيث ترشح للعديد من المهام التدريبية لا سيما في السعودية.وسبق أن أبدى جوزيه مورينيو إعجابه بالتطور الذي تشهده الكرة السعودية، ورغم رفضه التصريح بإمكانية تولي تدريب ناد سعودي، إلا أنه لم يستبعد الفكرة بشكل عام.وحضر المدرب البرتغالي نزالا للملاكمة بالمملكة، وربط البعض ذلك بفكرة دراسته أحد العروض هناك.وتولى مورينيو (61 عاما) تدريب العديد من كبار أوروبا، أبرزها ريال مدريد وإنتر ميلان وتشيلسي، وحقق نجاحات في كل فريق.لكن تجاربه اللاحقة مع مانشستر يونايتد وتوتنهام كانت خافتة، قبل أن يقود روما لتحقيق أول لقب أوروبي في تاريخه، بفوزه بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.