انشيلوتي يعتمد "الحرص الدفاعي" بمواجهة البايرن.. خطة مدريد لموقعة البافاري

ويستضيف ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ، مساء يوم الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.وكان لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي بين الفريقين في ألمانيا، انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، مما سيجعل المهمة صعبة للغاية على الطرفين في ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.ويمتلك المدرب الإيطالي المخضرم تاريخا كبيرا في البطولة الأوروبية، ويجيد التعامل مع مثل هذه المباريات الصعبة، مما يدفع للحديث عما يدور في عقله قبل المعركة المرتقبة.تشير جميع الصحف المقربة من ريال مدريد إلى أن "أنشيلوتي يميل إلى العودة للعب بطريقته المعتادة والمتمثلة في طريقة (4-1-2-1-2)".ويعتمد صاحب الـ64 عاما على التحولات الهجومية دائما، نظرا للسرعات الكبيرة التي يمتلكها من الأطراف عن طريق الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس وقدرتهما على الدخول إلى العمق أحيانا ومنح الفرصة للظهيرين للتحول إلى جناحين.ويأتي ذلك على عكس مباراة الذهاب التي اعتمد خلالها أنشيلوتي على طريقة (4-4-2)، بوجود فينيسيوس والإنجليزي جود بيلينغهام في العمق مع الزج برودريغو في الرواق الأيسر والأوروغواياني فيدي فالفيردي على اليمين.فضلا عن ذلك، كان أنشيلوتي قرر الاعتماد في مباراة الذهاب ضد البايرن على ثنائي ارتكاز متمثل في الألماني توني كروس والفرنسي أوريلين تشواميني، وذلك للحفاظ على التوازن بين الهجوم والدفاع والخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الخصم.يميل أنشيلوتي دائما لخوض مبارياته الصعبة والحاسمة بأسلوب دفاعي، وهو ما حدث في العديد من المناسبات آخرها قمة مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي انتهت بالتعادل 1-1 ثم حسم "المرينغي" بطاقة التأهل بركلات الترجيح 4-3.ولكن مع خوض معركة بايرن ميونخ على أرضه ووسط جماهيره في مدريد، فمن المتوقع أن يبادر أنشيلوتي بالهجوم والاستحواذ على الكرة من أجل التسجيل مبكرا.وحال التسجيل مبكرا، فإن أنشيلوتي قد يتخلى عن الاستحواذ قليلا وتثبيت ثنائي ارتكاز بالمنتصف واللعب على التحولات، خوفا من استقبال أي هدف يصعب مهمة الفريق.