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بعد صفعة الرباعية.. برشلونة مرشح لإنقاذ جيرونا في أبطال أوروبا

رياضة

2024-05-07 | 13:50
بعد صفعة الرباعية.. برشلونة مرشح لإنقاذ جيرونا في أبطال أوروبا
2,323 مشاهدة

ضمن جيرونا تأهله إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه من بوابة برشلونة بعد الفوز عليه برباعية في الدوري الإسباني.

وفاز جيرونا على ضيفه برشلونة بنتيجة 4-2 يوم السبت الماضي في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني "الليغا".

وجرَّدت تلك الهزيمة المؤلمة من جيرونا، برشلونة من بطولة الليغا التي حققها في الموسم الماضب، حيث أهدته إلى الغريم التقليدي ريال مدريد بشكل رسمي قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

جيرونا قفز للمركز الثاني برصيد 74 نقطة، ليضمن رسميا مشاركته في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخ النادي، ليدوّن بذلك نجاحا جديدا لمجموعة "سيتي فوتبول".

لكن وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن جيرونا قد لا يتمكن من خوض مبارياته في دوري أبطال أوروبا على ملعبه "مونتيليفي".

وأضافت الصحيفة أن النادي الكاتالوني يعلم أن ملعب "مونتيليفي" لا يلبي بعض المعايير التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وأنه سيتعين عليه إعادة هيكلة الملعب نفسه.

ولذلك، يدرس جيرونا خيار اللعب على ملعب "مونتجويك" معقل جاره الكتالوني فريق برشلونة، أو "كورنيلا إل برات" ملعب إسبانيول الذي يقع بكتالونيا أيضا، وذلك في حالة عدم تمكنه من لعب دوري أبطال أوروبا في "مونتيليفي".

وذكرت التقارير أن جيرونا استشار مجلس مدينة برشلونة في وقت سابق للنظر فيما إذا كان من الممكن السفر إلى هناك للعب مبارياته الـ4 على أرضه في المرحلة الأولى من المسابقة الأوروبية الكبرى.

وبالتالي، فإن برشلونة قد يكون المنقذ بالنسبة لجيرونا حالة عدم تمكنه من تلبية الحد الأدنى من متطلبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن ملعبه.

في هذا الصدد، أكد ميشيل مدرب جيرونا أن إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا في "مونتيليفي" لا يمثل خطرا، مشيرا إلى أن النادي سيبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك.

وقال ميشيل في تصريحات نقلتها إذاعة "راديو كتالونيا": "يجب لعب بطولة دوري أبطال أوروبا في مونتيليفي".

وأضاف: "هذا العام خسرنا فقط على أرضنا أمام ريال مدريد، إذا ذهبت إلى مونتجويك، فلن تلعب على أرضك، حتى لو كان هناك مساحة لعدد أكبر من الأشخاص، علينا إجراء تعديلات على مونتيليفي".
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