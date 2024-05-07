دورتموند يهزم باريس ويصل لنهائي دوري أبطال أوروبا

تمكن بوروسيا دورتموند، مساء الثلاثاء، من هزيمة مضيفه باريس سان جيرمان ليتأهل الفريق الألماني لنهائي دوري أبطال أوروبا من ملعب حديقة الأمراء.



سجل ماتس هوميلز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 ليكرر دورتموند فوزه بنفس نتيجة مباراة الذهاب، ويتأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1997 و2013.



وينتظر بوروسيا دورتموند الفائز من مواجهة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ مساء الأربعاء في سانتياجو برنابيو، علما بأن الفريقين تعادلا ذهابا بنتيجة 2/2 الأسبوع الماضي في ميونخ.