مفاجأة تخص مبابي: توقع بانتقاله للدوري السعودي

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، فيما تزعم وسائل إعلام عدة بأن النجم الفرنسي اتفق مع ريال مدريد للانضمام إليه في صفقة انتقال حر.لكن ديساييه قال "مبابي سيكون حرا بلا عقد الصيف المقبل، سأقول رأيا مختلفا بشأن مستقبله، لا أعلم ما إذا كان ريال مدريد هو الوجهة المناسبة له، في وجود فينيسيوس وبيلينجهام ولاعبين يقدمون جودة عالية".وأضاف النجم الفائز بكأس العالم مع الديوك، عبر النسخة الإنجليزية من "بي إن سبورتس": "أعتقد أن مبابي لن يكون النجم الأول بالشكل الذي يريده في ريال مدريد".وتابع "لذلك أشعر بأن مبابي قد ينتقل إلى الدوري السعودي، لأن كرة القدم أصبحت صناعة، قد يلعب هناك لمدة عام على الأقل".واختتم "انتقال مبابي للسعودية لن يكون بحثا عن المال فقط، فالدوري هناك تنافسي للغاية، أنظر إلى الملاعب هناك وهي تكتظ بالجماهير، والقنوات العالمية تدفع الملايين لنقل مباريات المسابقة".وكان مبابي ارتبط بالانتقال إلى الهلال الصيف الماضي في صفقة ضخمة، لكن النجم الفرنسي قرر الاستمرار في قلعة "حديقة الأمراء".