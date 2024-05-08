ليلة الابطال.. صراع كروي بين ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، في تمام العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.ويتسلح الفريق الملكى بعاملى الأرض والجمهور من أجل التأهل لنهائى دوري الأبطال هذا الموسم، خاصة بعدما تعادل في مواجهة الذهاب خارج ملعبه بنتيجة 2-2 على ملعب "آليانز أرينا".ويدخل ريال مدريد مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما توج مؤخرا بطلا لمسابقة الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه بشكل رسمي، بعد خسارة غريمه ومنافسه فريق برشلونة أمام مضيفه جيرونا بنتيجة 4-2، ضمن مباريات الجولة الـ34 لمنافسات الدوري الإسباني.وعزز ريال مدريد صدارته للأندية الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإسباني برصيد 36 لقبا، بفارق 9 ألقاب كاملة عن الوصيف برشلونة الذى حصل على 27 لقبا حتى الآن.ويتسلح الفريق الملكى بالعديد من النجوم الليلة أبرزهم في الجانب الهجومى النجم البرازيلي فينسيوس جونيور، والإنجليزي جود بيلينجهام.في المقابل، يسعى بايرن ميونخ لمصالحة جماهيره عقب سقوط في وقت سابق أمام فريق شتوتجارت بنتيجة 3-1، في المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري الألماني.ويحتل البايرن المركز الثاني حاليًا في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن شتوتجارت الثالث برصيد 67 نقطة، حيث فقد الفريق اللقب لصالح منافسه باير ليفركوزن.ويقاتل الفريق البافارى بقيادة مدربه توماس توخيل، من أجل إقصاء ريال مدريد والحفاظ على فرصته في التتويج باللقب الوحيد هذا الموسم وعدم الخروج بموسم صفرى.ويفتقد بايرن ميونخ لمجهودات لاعبه رافاييل جيريرو بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام شتوتجارت، وذكر النادى في بيان "سيغيب رافاييل جيريرو عن مباريات البايرن خلال الفترة القادمة بعد تشخيصه من الفريق الطبي بإصابة في أربطة الكاحل عقب مواجهة شتوتجارت".وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إسناد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، إلى الحكم البولندي سيمون مارسينياك، والذي سبق وأن أدار سبع مباريات للملكى، فاز في مباراتين منها وتعادل فى مثلها وخسر ثلاثا، أما بالنسبة لمبارياته مع البايرن فقد قاد ثلاث مباريات للفريق البافاري بفوزين وهزيمة واحدة.