انطلاق الجولة الـ27 من دوري نجوم العراق اليوم.. هذه المباريات

وتقام مباراتان عند الساعة 3:45 عصرا تجمع الأولى فريقي نادي الكرخ وضيفه نادي اربيل على ملعب الساحر احمد راضي.وتقام الثانية على ملعب السليمانية بين فريقي نوروز وضيفه نادي القاسم.بينما يحتضن ملعب الميناء في الساعة السادسة عصراً مباراة اصحاب الارض فريق نفط البصرة وضيفه فريق نفط الوسط.وعلى ملعب النجف الدولي تنطلق في الساعة 8:15 مباراة اصحاب الارض والجمهور فريق النجف مع ضيفه فريق الطلبة.وتختتم منافسات اليوم الأول من الجولة الـ 27 عند الساعة العاشرة والنصف ليلاً مباراة فريق الكهرباء وضيفه فريق الشرطة.‏‎وتصدر فريق الشرطة ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الـ 26 برصيد 57 نقطة، رغم تعادله مع فريق نوروز 4-4 في آخر مواجهاته.‏‎وبقي فريق الجوية بالوصافة، رغم الفوز في اللحظات الأخيرة على الكرخ 1-0، برصيد 56 لكن لديه مباراة مؤجلة.‏‎وجاء الزوراء ثالثا برصيد 49 نقطة، وزاخو رابعاً بـ46 نقطة، ثم النجف خامساً 43 نقطة، ودهوك سادساً 40 نقطة.‏‎كما حل نوروز سابعاً برصيد 38 نقطة، والنفط ثامناً بـ37 نقطة، ثم الحدود تاسعاً 37 نقطة، ونفط ميسان عاشراً 36 نقطة.